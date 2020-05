Barbón: "Necesitamos los pactos de Fruela, lejos de banderillas políticas"

Hoy se cumple un año de la cita con las urnas que posibilitó la llegada a la presidencia del gobierno regional de Adrián Barbón. El relato de estos doce últimos meses cumplió con los cánones convencionales de un inicio de legislatura con sus hitos habituales: investidura, presupuestos… De hecho, a la hora de repasar este periodo, Barbón destaca la importancia que ha tenido “la llegada a la política de una generación diferente que ha cambiado y rejuvenecido al Partido Socialista y que ha traído consigo mayor cercanía a los ciudadanos y más transparencia”. En este camino destaca también, el haber logrado la ruptura de la vecería en los presupuestos regionales al conseguir su aprobación para un ejercicio par, como el de 2020, todo un logro teniendo en cuenta los precedentes.

Hasta que, a primeros de marzo, todo saltó por los aires. El candidato electo en la noche del 26 de mayo no habría podido imaginarse el reto al que la sociedad debería enfrentarse apenas unos meses después. La aparición en escena del coronavirus y la expansión de la Covid-19 han conseguido echar por tierra todos los planes posibles. Barbón dice que lo que ha tenido que pasar en estas semanas no se lo desea al peor enemigo: “Hubo días de marzo muy complicados, como cuando se produjo el primer fallecimiento o, por las tardes, cuando había que ver el listado de fallecidos con brotes muy fuertes en algunas residencias de mayores”. Está convencido de que esta crisis nos cambiará a todos: “Desde luego, el Adrián Barbón que celebraba hace una año la victoria electoral no es el mismo de hoy”.

“Lo peor no ha pasado y no hay que bajar la guardia”, explica en una frase que viene a ser recurrente en su discurso de las últimas semanas. Queda por delante derrotar al virus y después trabajar en la reconstrucción, una tarea a la que no deja de invitar a todos los actores políticos. Los Pactos de Fruela, bautizados así por Barbón, son uno de los principales argumentos en los que apoyar la reconstrucción, pero aún están en ciernes. Explica el presidente que esta es la hoja de ruta marcada para después de que se llegue a los pactos nacionales que ahora se discuten: “porque necesitamos grandes, por eso sigo invitando a los partidos a alejarse de ideologías y de banderillas políticas para centrarse en Asturias”.