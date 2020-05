Sin fecha para volver a los entrenamientos en el Real Jaén

La vuelta a los entrenamientos en el Real Jaén aún no tiene fecha. Mientras Ejido 2012 y Motril, dos de los rivales con los que precisamente el club blanco se jugará el ascenso a Segunda División B, han regresado ya al césped para preparar ese play-off exprés y el Linares Deportivo ha anunciado que hará lo propio el próximo lunes, 1 de junio, el conjunto que dirige Jaime Pérez sigue esperando a que el club decida cuando será esa vuelta. El propio técnico ha reconocido este martes en 'Hoy por Hoy Jaén' que no hay que tardar mucho.

"Fecha concreta no tenemos todavía, pero no tardaremos. Entiendo que el club está ultimando primero lo que compete a norma federativa en cuanto a test o instalaciones, y yo lo que solicité es volver de una manera segura. En eso estamos y estoy a la espera de que el club me diga el día e incorporarnos al trabajo allí. Da igual que sea lunes, miércoles, pero no tardando mucho porque en el momento que te juegas el ascenso con tres rivales y ya están trabajando los tres...quiere decir que llega el momento de ponerse", ha dicho el entrenador alicantino. Pérez cree que teniendo seis, siete semanas de trabajo previas al primer encuentro "es suficiente". "Estamos todavía en fechas lógicas que entran dentro de lo que yo personalmente creo que hay que hacer. Lo que sí que quiero es que no sea una aventura y que se hagan las cosas bien", ha dicho.

También el técnico se ha referido a los requisitos impuestos por la RFEF a los equipos que quieran disputar la fase de ascenso a Segunda División B. "Me parece un poco elástico por parte de la Federación porque realmente es la organizadora del torneo. Es una manera de asegurarse y evitar problemas a nivel administrativo posteriormente. Es una situación nueva, impredecible y las autoridades tienen miedo a rebrotes o a situaciones que luego se le vuelvan en contra e intentan protegerse mediante legislación", ha explicado Pérez, que ha reconocido que este final será algo atípico pero que se tendrán que adaptar.

Sobre el ERTE solicitado por el club y antes de conocerse la respuesta de los jugadores firmando un escrito en el que pedían a la directiva que reconsiderara esta petición, Pérez decía que no sabía si éste iba a ser compatible con la vuelta a los entrenamientos y aseguraba que siempre ayudarán en lo que puedan al club. "El ERTE tiene fecha desde el 15 de marzo, por lo que intenta que una parte de esas pérdidas que tiene el club de no hacer taquilla se vea recompensada con algo que ha propuesto el Gobierno. No le doy muchas vueltas, habrá que aceptar esa parte y ver el resto de los emolumentos como lo podemos solucionar. Tanto la plantilla, como el entrenador y el director deportivo estamos dando al club todas las facilidades del mundo para tener viabilidad e intentar ascender, lo que queremos es que el aspecto deportivo ayude", ha explicado Jaime Pérez.