Los jugadores del Real Jaén piden al club que reconsidere el ERTE

La actualidad en el Real Jaén sigue sumida en una continua marejadilla desde hace meses. A la inestabilidad económica existente, se suma desde la tarde de ayer la comunicación mediante un correo electrónico a los trabajadores del club de la solicitud de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Sin reuniones ni conversaciones previas. Los jugadores, mientras la autoridad laboral se pronuncia y conscientes de que no se pueden negar, han recibido la decisión de la directiva con desagrado y han pedido al club, asesorados por AFE y a través de un escrito que están firmando, que se reconsidere esta solicitud.

En el escrito, al que ha tenido acceso Radio Jaén, los futbolistas argumentan que la decisión de la junta directiva no concurre ni material ni formalmente con los elementos exigidos ya que están, por ejemplo, desempeñando su trabajo con su planificación de entrenamientos. "Les ruego reconsideren su posición de aplicación del expediente temporal de regulación de empleo, ya que no concurren ni material, ni formalmente los elementos exigidos para ello; reservándome las acciones legales que nos asistan ante la Autoridad Laboral y, la Real Federación Española de Fútbol en el supuesto que persistan en incluirnos en el mismo", dice el escrito que los futbolistas están dirigiendo al club.

Hay tres motivos principales por los que los futbolistas manifiestan su disconformidad con la solicitud del ERTE y con el contenido del escrito. En primer lugar observan un defecto formal y señalan que la comunicación del proceso que ha hecho el club "no ha cumplido con lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que señala que este procedimiento debe ir acompañado de la comunicación de esta solicitud a las personas trabajadoras y el traslado de la documentación acreditativa". Los jugadores detallan que no han "recibido la solicitud del expediente temporal de regulación de empleo" y que desconocen "si es de suspensión o reducción de jornada". Además, insisten en que desconocen la parte en la que se explica la causa de fuerza mayor que concurre en el club para que dé lugar a la autorización por parte de la Autoridad Laboral del expediente temporal de regulación de empleo que pretenda la empresa.

Los futbolistas también insisten en este documento en que han seguido entrenando y no ven lógica en acogerse a este ERTE. "En la actualidad, la plantilla del Real Jaén C.F., se encuentra realizando su planning de entrenamiento para competir en los play off de ascenso, por lo que no tiene mucha lógica que pretenda acogerse a un Erte cuando como trabajador estoy desempeñando y desempeñaré mi trabajo como venía siendo habitual antes del 14 de marzo de 2020", explican.

Por último, también como trabajadores, piden al club que les traslade su compromiso en el cumplimiento de "materia vigente en cuanto salud y riesgos laborales, así como de los diferentes protocolos a seguir dictados por el CSD y RFEF de cara a la fase de entrenamiento en instalaciones deportivas".