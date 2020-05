El rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, defiende la docencia presencial como parte esencial de la formación universitaria. Ante el proyecto de la Xunta para implantar la digitalización de las clases en un plazo de dos a tres años aprovechando la nueva situación planteada por la crisis sanitaria, señala que la UDC pondrá en marcha un plan con el que aprovechar las herramientas digitales que han tenido que implementarse en estos meses siempre para enriquecer y mejorar la docencia presencial. La Xunta ha retirado su proyecto, que encargó a FEUGA, una fundación con fuerte presencia de empresas privadas, por la radical oposición de las tres universidades gallegas.

Abalde considera que el plan de la Xunta es un cambio radical de metodología docente que prima las clases online. A su juicio la formación universitaria se nutre también de las relaciones interpersonales y las experiencias de la vida en los campus, si se puede mejorar con nuevas tecnologías, dice, será aún mejor.

El rector de la UDC, explica que las relaciones en los campus, también son formación: "Na universidade, non so se ven a aprender competencias para a vida profesional, a tamén se forma un nas relacións persoales, na interacción profesorado - estudante. Por tanto eso é fundamental i está no corazón da UDC, nós seguiremos mantendo que eso é o que hai que facer nos campus de A Coruña e de Ferrol, porque a vida universitaria ten que facerse nos campus."

La Xunta ya ha retirado su plan

Este martes la Consellaría de Educación retiraba el llamado "Programa de transformación y docencia innovadora presentado la semana pasada a las tres universidades galegas. El plan implicaba un modelo de docencia mixto en el que la mayoría de las clases teóricas se impartirían on-line. Fue elaborado por FEUGA con presencia de BBVA, Caixabank, Endesa o Finsa, la Confederación de Empresarios o la Cámara de comercio y una consultora externa. A pesar de que las tres universidades están en la fundación no conocían su contenido ni participaron en su elaboración.