El PP apoya a Baldoví ante el "enfado momentáneo" de Compromís con el Gobierno: "Baldo, no estás solo"

El PP de Les Corts ha apoyado este miércoles al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, frente al "enfado momentáneo" de la coalición con el gobierno de Pedro Sánchez por la infrafinanciación valenciana y los criterios del fondo no reembolsable de 16.000 millones destinados a las CCAA para gastos derivados del coronavirus.

"Baldo, no estás solo", ha exclamado el 'popular' Rubén Ibáñez en la presentación de una propuesta conjunta de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) para instar al Gobierno a suspender los límites de déficit autonómico, con el objetivo de invertir en sanidad y medidas socioeconómicas para mitigar la crisis.

La iniciativa se vota en la sesión de este jueves, aunque PP y Cs ya han avanzado su apoyo y Vox su rechazo. Incluye peticiones como establecer déficits asimétricos para el resto de gastos o transferencias adicionales a CCAA infrafinanciadas como la valenciana.

El Botànic también pide suspender el pago de los intereses de la deuda generada por el FLA, el pago de los 283 millones de la liquidación del IVA de 2017, permitir a los ayuntamientos utilizar los remanentes para afrontar la crisis y eliminar la tasa de reposición en autonomías y entidades locales.

El PP ha presentado una enmienda para incluir tres peticiones: que el fondo no reembolsable siga el criterio de población en todos los tramos, con lo que "la Comunitat recibiría al menos 1.600 millones", un fondo de nivelación para CCAA infrafinanciadas hasta el nuevo modelo de financiación y un plazo de un mes para evaluar la propuesta.

En nombre del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha avanzado que aceptarán estos dos últimos puntos y no el del criterio poblacional. "Esta iniciativa busca el consenso y hay diferencias que no lo permiten, estamos ahí", ha justificado, y ha llamado a la oposición a que sea unánime porque la propuesta "va de personas, de cada valenciano que recibe 400 euros menos al año que la media".

"El enfado de Compromís dura 15 tuits"

Por contra, el diputado del PP ha cargado contra el "silencio" de Compromís para respaldar a su representante en Madrid tras votar en contra de la última prórroga del estado de alarma. "Baldoví es el gran olvidado, un 'fake' político, un valenciano absolutamente menospreciado por la soberbia de la ministra de Hacienda", la socialista Mª Jesús Montero.

El 'popular' ha criticado así la reacción a las palabras de la también portavoz del Gobierno cuando dijo a Baldoví que no inventara problemas que no existen. "El enfado de Compromís dura 15 'tuits' y la legendaria furia del PSPV lo que una aspirina", ha ilustrado, tras lo que les ha ofrecido una bolsa de tila y ha advertido: "Solo desde la unidad de todos seremos creíbles y nos respetarán".

En su réplica, Ferri ha asegurado que no necesita tilas para dormir y ha recordado que Baldoví presentó enmiendas en todas las votaciones del estado de alarma sin el apoyo del grupo 'popular': "Los que siempre lo dejan solo son los diputados valencianos del PP".

También ha afeado al PP que se excuse en la última crisis para no reformar la financiación cuando estaba en el Gobierno, cuando "la situación no era tan diferente". Mientras, el 'popular' ha rechazado este "sainete" defendiendo que "entonces no se hablaba de financiación, se hablaba de la prima; la de riesgo, no la de Cuenca.

De la oposición, Fernando Llopis (Cs) ha garantizado que siempre apoyarán la financiación porque "los números son sangrantes" y "los 52 diputados deberían ir en bloque", pero ha criticado la propuesta "sonrojante del Botànic para quedar bien con los valencianos". "Se arrodillaron y tragaron ante Sánchez, ahora pueden imaginar qué hará con este documento", ha aventurado, y se ha preguntado si Baldoví es "masoquista" por seguir apoyando al Gobierno.

Y por Vox, Ana Mª Cerdán ha rechazado una iniciativa "poco seria, como una carta a los reyes magos" y ha urgido al Botànic a esforzarse para que se respeten los criterios del fondo de 16.000 millones "tras el órdago de Baldoví". "Llevan cinco años y no han conseguido nada, ¿qué van a decirle a los valencianos cuando vengan los señores de negro?", se ha preguntado.

Unidad "incuestionable" tras cinco años

En cambio, el socialista José Muñoz ha reiterado que la unidad de acción en el Consell es "incuestionable a pesar de las diferencias", cuando este martes se cumplieron cinco años del primer pacto, mientras ha lamentado que la oposición "rompe" los acuerdos verbales y critique hasta el diálogo con sindicatos y patronal.

"El Botànic está por encima del interés partidista", ha coincidido Ferran Martínez (Podem), para defender que el Gobierno "no es un enemigo" aunque tiene sus límites como todos. Ha destacado que "nunca se habían hecho transferencias como las de ahora" y que está "acosado por una derecha que ha perdido los papeles y una extrema derecha que coquetea con el golpismo".