Ibiza seguirá en la fase 2 mientras que Formentera avanza el lunes a la 3

Formentera será la única isla de Baleares que avanzará el próximo lunes a la fase 3 de la desescalada después de que el Gobierno central haya denegado la petición del Govern para que todas las islas dieran juntas ese paso.

El responsable del centro de alertas y emergencias, Fernando Simón, ha destacado que Formentera, junto a las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, están en una situación más avanzada y ya cercana a la “nueva normalidad”, aunque ha matizado que “esto no significa que el riesgo ya haya desaparecido”.

Mallorca, Menorca e Ibiza permanecerán, por tanto, una semana más en la fase 2, tal como ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque "se quiere ser prudente y mantener el criterio de 14 días de permanencia en cada una de las fases para poder evaluar la evolución epidemiológica".

La decisión de qué territorios cambiarán de fase a partir del próximo lunes se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado.

Recordemos que para que todas las islas pasaran a la misma fase el lunes, el Ejecutivo autonómico argumentó, entre otras cuestiones, que la tasa de positividad del Covid-19 en Baleares es de las más bajas del Estado, con solo un 2,2% de las más de 100.000 pruebas que se han hecho hasta el momento.

VALORACIONES DE LOS CONSELLS PITIUSOS

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, dice que el cambio de fase supone un paso más hacia la “nueva normalidad”, pero pide prudencia para no dar pasos atrás. Dice que no se trata de una competición porque, de hecho, hasta que todo el país pase a la fase 3 no se podrán recibir visitantes y será difícil incentivar la economía.

De todas formas confía en que la orden ministerial que detalle los criterios de movilidad introduzca cambios para permitir, al menos, los desplazamientos inter islas aunque Ibiza, Menorca y Mallorca no pasen de fase.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reconocido que ha sido una “decepción” que Ibiza no avance a la próxima fase el lunes, aunque reconoce que esta posibilidad también se barajaba.

Marí recalca que hay que ser prudentes, por lo que pide paciencia para que no haya rebrotes, como ha pasado en algunas zonas de España, y así poder pasar con garantías a la fase 3 el próximo día 8 de junio.

¿QUÉ IMPLICA EL CAMBIO A FASE 3?

El paso de Formentera a la fase 3 a partir del próximo lunes traerá consigo una mayor flexibilidad en la movilidad de los ciudadanos, aunque no está previsto de momento permitir los viajes entre las distintas islas si no es por motivos justificados. Tampoco se permitirá la apertura de discotecas y locales de ocio, que sí se contemplaba para la fase 3, pero no terminaba de convencer en Baleares.

Se levanta la prohibición de utilizar las zonas comunes de los establecimientos hoteleros y se suavizan las condiciones de aforo para los locales de restauración, que podrán funcionar al 50% de su capacidad y atender a clientes de pie y en la barra, siempre que se puedan mantener las distancias de seguridad. En cuanto a las terrazas, podrán tener la mitad de las mesas permitidas en su licencia municipal si no se puede ampliar la superficie.

En el ámbito comercial, el aforo de los establecimientos se amplía hasta el 50% y en lo que se refiere a eventos, se permiten más de una quincena de asistentes, aunque siempre sin superar un tercio del aforo máximo permitido, con un máximo de 80 asistentes en espacios cerrados y de 800 al aire libre y siempre sentados.

Se pueden realizar actividades de turismo activo y naturaleza sin restricciones, deporte no profesional sin limitaciones de horario y asistir a lugares de culto sin restricciones de aforo.

En relación al ámbito laboral se prevén protocolos de reincorporación presencial a las empresas con horarios escalonados y garantías de conciliación.

Todas estas medidas quedan pendientes ahora de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde se podrían introducir cambios de acuerdo a la situación epidemiológica de cada territorio.