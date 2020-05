El mercadillo de Jaén vuelve con ganas y fuerte viento

El mercadillo de la capital ha vuelto este jueves al recinto ferial 'Alfonso Sánchez Herrera' casi dos meses y medio después de su suspensión obligada debido a la crisis sanitaria del coronavirus y unos 20 días después de que se anunciara su regreso después de una reunión entre la concejala de Promoción Económica, María Cantos, y responsables de la asociación de vendedores ambulantes profesionales autonómos de Jaén (AVAPA).

El invitado imprevisto de última hora ha sido el fuerte viento que ha soplado durante prácticamente toda la noche y a primeras horas de la mañana y que ha impedido, tal y como ha explicado el secretario de la organización, Diego Amezcua, que se pudieran montar varios puestos. La actividad vuelve pero lo hace conforme a las nuevas condiciones higiénico-sanitarias y estableciendo puntos de entrada y salida para que la circulación de los asistentes sea más ordenada, de hecho, la Policía Local ha difundido mensajes explicativos a través de sus redes sociales.

Como aparece indicado, solo se puede acceder por la entrada situada junto a la rotonda de la Salobreja mientras que la salida se realiza junto a la glorieta de San Fernando. El autobús urbano dejará a los viajeros en la Salobreja mientras que para volver a la capital habrá que cogerlo en la parada de la Carretera de Granada, el acceso cinco. Si alguien no lleva mascarilla, Protección Civil se la repartirá y se recordará la obligación de mantener el distanciamiento y ser "escrupulosos con las medidas de higiene".

Cantos ha explicado que han conseguido aumentar hasta casi el 200% la superficie del mercadillo para garantizar "la separación necesaria". Además, se ha pasado de los 400 puestos anteriores a unos 270, una cifra que corresponde a los que "tienen los permisos y autorizaciones en regla" según la también segunda teniente de alcalde. Todos los comerciantes están situados en una misma fila para que haya un único sentido de circulación y, además, han recibido un decálogo en el que aparecen todas las normas que se deben cumplir.

Los vendedores

El secretario de AVAPA, Diego Amezcua, se ha mostrado contento con este primer mercadillo de la época de la Covid-19 asegurando que "ha bajado mucha clientela y veían que se sentían seguras al ver que teníamos todas las medidas de seguridad como geles y la distancia". De hecho, ha señalado que "hemos echado una mañana realmente bonita". Además, ha agradecido que el Ayuntamiento de Jaén haya ampliado el espacio para permitir que se puedan instalar todos los vendedores.

Sin embargo, ha lamentado la actitud de otros consistorios de la provincia que, por el momento, optan por no celebrar mercadillos, como es el caso de Alcalá la Real, Torredelcampo, Úbeda y Baeza. Asegura que "no ven lógico las posturas que están teniendo porque no se están poniendo en el pellejo de los comerciantes" a pesar de las propuestas que, insiste, les han presentado para reanudar la actividad.