Ximo Puig propone un acto político de despedida a los fallecidos por COVID-19

El president de la Generalitat Ximo Puig ha propuesto un acuerdo político para rendir homenaje y despedir a los fallecidos en esta pandemia. A día de hoy mas de 1.400 personas en la Comunitat Valenciana más de 27.000 en toda España han muerto con COVID-19. Puig afirma que "hemos estado unidos en el dolor y ahora hay que estar unidos en el recuerdo para dar un adiós público y fraterno y sin divisiones" a las víctimas de la pandemia que "nunca se irán de nuestra memoria".

Puig ha expresado su "decidida voluntad de acuerdo para consensuar el homenaje que la Comunitat ha de hacer para honrar la memoria de las víctimas" porque, a su juicio, "hemos de estar unidos en la memoria de ese dolor y para despedir juntos a las víctimas".

Un anuncio que ha realizado en les Corts donde este jueves se ha sometido se ha sometido a la primera sesión de control ordinaria en la que los grupos parlamentarios de la oposición han criticado negativamente la gestión realizada por el Consell.

El president ha insistido en que la unidad es la solución no la crispación y ha anunciado que la semana que viene reunirá a las diputaciones y a los alcaldes para conocer sus propuestas para la reconstrucción de la Comunitat

El PP Ciudadanos y Vox han coincidido en denunciar la desprotección del personal sanitario por falta de material, la lentitud en el pago de las ayudas prometidas a los autónomos, a los perjudicados por los ERTE.

La popular Isabel Bonig ha criticado que el Consell siga despilfarrando el dinero en cosas superfluas para ellas, sin que Puig haya reducido la administración. e insiste en que el PP será leal con los ignorados por Puig y no con los 330 intocables de la Generalitat.

En la misma línea Ciudadanos, su portavoz Toni Cantó que ha criticado a Mónica Oltra por estar desparecida cuando han muerto muchos ancianos en las residencias, ha insistido en que tanto en el gobierno de España como en el de la Comunitat derribaran pactarse gobiernos de concentración. Según Cantó Puig debería cambiar de socios porque perjudican más que benefician a la Comunitat. "Debería soltar lastre porque si no, es imposible avanzar."

José María Llanos de VOX insiste en que tanto el gobierno central como el la comunitat han gestionado mal y tarde y recibirá la respuesta de los valencianos que no van a mantener " el silencio de los corderos".

130 medidas de las diferentes consellerias

Puig ha insistido en que el Consell lo ha hecho lo mejor que ha podido con más de 130 actuaciones de las distintas consellerias y responde a las criticas por falta de material en que la Comunitat fue la primera en traerlo de China cuando fue posible.

Puig ha anunciado que este jueves se han empezado a pagar los 57 millones de ayudas a 60.00 autonomos y que se van a publicar los datos de afectados por coronavirus en cada municipio e insiste la crispación no es la solución a esta pandemia que es la peor crisis a la que nos enfrentamos. "Esto no se soluciona con banderas ni con banderías ni con confrontacion esto se soluciona mirando de verdad por las personas y no por otras situaciones", ha asegurado.

Compromís y Unides Podem

Por su parte Fran Ferri de Compromis ha reclamado el apoyo del Consell a la reclamación al Gobierno de un fondo de nivelación que haga llegar más dinero a la comunitat ya de por sí infrafinanciada y sobre el cambio de socios, le pide a Puig que no se fie de Ciudadanos, que "dejen de lado a aquellos que vienen en mitad de la pandemia a buscarse un sillón".

También ha arremetido contra Vox y sus manifestaciones en Madrid y València la síndica de Unides Podem, Naiara Davó que ha propuesto un impuesto autonómico para las grandes fortunas que tienen muchos de los que se concentran en la calle pidiendo libertad, "pero la única libertad que quieren es la libertad de los paraisos fiscales" ha dicho.

El presidente responde a Ferri que es cierto que hay que cambiar el sistema de financiación pero que el Gobierno ha dado pasos para compensar a la Comunitat y coincide con Davó en que además hay que luchar contra el fraude fiscal. Ha anunciado que la Generalitat recuperó el año pasado 101 millones combatiendo el fraude fiscal.

También en la sesión de control y ante la insistencia de los grupos la consellera de Salud Pública ha afirmado que responderá de su gestión en los tribunales, tras la querella que ha presentado contra ella el sindicato CESM por la desprotección de los sanitarios , asegura que dará cuentas y también responderá a los muchos bulos que han circulado.