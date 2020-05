Álvarez Cascos acusa a la dirección de Foro de actuar contra él "de mala fe"

El fundador de Foro Asturias, Francisco Àlvarez Cascos atribuye a “la mala fe” de la actual dirección del partido la decisión tomada este jueves de llevarle ante los tribunales por los presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos públicos. En declaraciones a la Cadena SER, Álvarez Cascos asegura encontrar “sorprendente” que quienes ahora anuncian acciones legales contra él sean los que formaron parte de su entorno político más próximo hasta mayo del pasado año. De ahí que no considere creíble que desconocieran extremos como la existencia de una sede de Foro en Madrid: “Ahora alegan un tema de ignorancia; que no saben qué , que nadie usó qué … no estamos ante un tema de ignorancia; lo saben perfectamente. Estamos ante una operación de mala fe que tiene como objeto liquidar a todas aquellas personas que nos oponemos a que Foro se convierta en el felpudo barato del PSOE”, señaló Álvarez Cascos.

Ha insistido el fundador de Foro en que todos sus ingresos están convenientemente auditados y declarados: “Pueden auditar lo que quieran; mis retribuciones están declaradas por Foro ante el Tribunal de Cuentas y yo las tengo en mis declaraciones de renta. Lo que parece extraño es que se auditen las retribuciones y no se auditen los rendimientos del trabajo. Como decía un amigo mío: es la primera vez en su vida que ve que los que no trabajan auditan a los que trabajamos”, dijo Álvarez Cascos.

Para el fundador de Foro , existe otro móvil que guía las denuncias de la actual dirección del partido; “contrarrestar” las que él presentó contra la presidenta Carmen Moriyón por una sucesión de actuaciones y decisiones contrarias a derecho.