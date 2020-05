El San Xoán no podrá celebrarse en las playas de A Coruña y Oleiros. Han sido los dos primeros consistorios en confirmar que la celebración estará prohibida en los arenales de ambos municipios.

La alcaldesa Inés Rey lo había avanzado aquí, en Radio Coruña hace unas semanas y esta mañana lo ha ratificado por si todavía quedaban algunos que creyesen en que cabía la más mínima posibilidad: “Aclaro que as praias e os arenais da cidade da Coruña vanse precintar e vaise prohibir a baixada á praia na noite de San Xoan con gallo das lumeradas, ou para facer calquera tipo de concentración e amago de botellón que se poidera dar nesa noite, para min é un plantexamento terriblemente doloroso, pero é una cuestión de seguridade e de saúde pública.“

Ante las directrices del Gobierno central, el Concello de Oleiros no autorizará la realización de hogueras. Esto no quiere decir, según el concello oleirense, que no se puedan hacer hogueras en otros lugares, como en fincas particulares, pero habrá que pedir autorización en el Ayuntamiento.

Ángel García Seoane recuerda que la prohibición es estatal: “Si houbera algún cambio a partir do día 8 o estudiaríamos, pero de entrada non se permiten a nivel nacional concentracións tan grandes.”