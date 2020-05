Escalada de tensión entre la dirección de Alu Ibérica y el Comité de empresa

Escalada de tensión en las últimas horas entre Grupo Riesgo, propietario de la planta de Alu Ibérica en A Coruña y el Comité de Empresa.

Tras la movilización de ayer, los gestores han emitido un comunicado en el que denuncian la falta de apoyo del Comité y advierten de que tomararán las medidas legales oportunas "frente a presiones y amenazas". Los trabajadores aseguran que no les interesa "ninguna guerra" y que harán lo posible para garantizar sus empleos. La dirección nacional de CCOO cierra filas con el comité y advierte al Grupo Riesgo que no va a consentir amenazas a los trabajadores.

Las relaciones entre empresa y trabajadores atraviesan un momento muy tenso y este último comunicado ha sentado muy mal entre los trabajadores, que avisan de que cualquier represalia entre la representación sindical o trabajadores será puesta en conocimiento de la justicia. Juan Carlos Corbacho habla de provocación: “Vamos a seguir tratando de clarificar o que está pasando, nós so queremos que se cumpra o acordado e se conserven os postos de traballo, non nos interesa ninguna outra guerra. Nos están provocando pero estamos tratando de non entrar nesa guerra.”

El Comité de empresa, que ayer exigía la intervención de la fábrica por parte del gobierno central, demanda a la Xunta de Galicia que aplique las competencias en industria de que dispone y realice una completa auditoria para conocer cuál es la verdadera situación de Alu Ibérica.