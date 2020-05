Extremadura prepara ya el informe para solicitar la fase 3, pero podría no ser para toda la región

El vicepresidente segundo y consejero de sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles ha sido muy contundente sobre el pase a la siguiente fase del Plan Nacional de Transición hacia la nueva normalidad. El consejero ha asegurado que “estamos trabajando ya en la elaboración del informe que debe estar la semana que viene para solicitar el pase a la fase 3” pero espera que “el repunte del día de ayer no se convierta en brote, porque si se convirtiese en brote para la zona de salud afectada o para el área de salud afectada, dependiendo de la zona geográfica, no solicitaríamos cambio de fase”.

Una advertencia que ha lanzado ya el consejero ante los 7 casos positivos de COVID-19 confirmados en el día de ayer, 1 de ellos en el área de salud de Badajoz, 5 en el área de salud de Cáceres y 1 en el área de salud de Coria.

Vergeles ha destacado que se solicitará “la fase 3 en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres” pero “preocupados por el repunte de ayer” por si se convierte en brote porque se tendría que “excluir se ese paso de fase a la zona geográfica donde se pudiese aislar ese brote para que no tuviese consecuencias para el resto de la comunidad autónoma”.

Uno de los casos positivos partició en una "fiesta de cumpleaños" con 18 personas más, superando el aforo permitido

Según los datos ofrecidos por el consejero de sanidad ayer se registraron 143 casos sospechosos en las 8 áreas sanitarias extremeñas, además se han descartado 167 casos, se han resuelto 16 infección y ha habido 59 altas. También como dato positivo ayer no se producían fallecidos en la región extremeña y los datos de ocupación hospitalaria se siguen reduciendo con 1 sólo paciente en UCI por Covid-19 y 7 camas ocupadas.

La preocupación deriva de los 7 casos confirmados por PCR, ya que incluso 1 de ellos ha producido 18 sospechosos al participar en un cumpleaños “superando el número de personas permitidas”, se trata del confirmado en el área de salud de Badajoz.

Según Vergeles un dato tan alto de confirmaciones “no se daba desde mediados del mes de mayo”, y defiende el consejero que no se trata de un brote ya que “porque los casos no se circunscriben a un espacio geográfico, aunque sí a un espacio temporal”.

Por ello, el consejero de sanidad ha llamado a la prudencia y la responsabilidad individual e institucional ya que “el virus sigue con nosotros, el virus no se ha ido, está en nuestra sociedad y ha venido para quedarse un tiempo prolongado y mientras no tengamos soluciones no farmacológicas hay que seguir con las no farmacológica” como son la higiene, la distancia social o la mascarilla.

Según los datos facilitados por el consejero entre el 11 y el 28 de mayo se han detectado 3009 pacientes que han sido considerados sospechosos de covid-19. De ellos sólo en 47 casos se ha confirmado la infección por PCE, 2.808 han sido descartadas de infección y 150 se han resuelto.