Nueva desautorización de Ayuso a Aguado: "Si se reúne con la oposición, no lo hace en nombre del Gobierno"

En la Puerta del Sol no ha sentado nada bien que, una vez más, Ignacio Aguado haya ido por libre. En este caso, con su inesperada propuesta para reunirse con todos los portavoces de la oposición con la intención de negociar y pactar una reconstrucción social y económica en Madrid para superar la crisis de la Covid-19.

El malestar en el PP con su socio de Gobierno es evidente, prueba de ello es que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera sabía que ayer su socio de Gobierno lanzaría esa oferta para tender la mano, principalmente, a la izquierda parlamentaria. Le pilló por sorpresa y le deja en una situación de aislamiento absoluto porque, ahora mismo, la presidenta madrileña es la única que se sigue negando a pactar. Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido reacia a secundar ese pacto que puso sobre la mesa el PSOE porque ella “no pacta con el desastre” y parece que tampoco tiene intención de permitir que su socio de Gobierno prospere por esa vía de negociación.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a desautorizar a su vicepresidente, al entender que no está legitimado para iniciar ese tipo de contactos y de negociaciones sin su visto bueno. En la Puerta del Sol acotan los movimientos de Aguado de cara a esa reunión, si va “lo hará a título particular, no en nombre del Gobierno”, apuntan a la SER fuentes próximas a Isabel Díaz Ayuso, que remarcan muy bien el papel que tiene Ignacio Aguado en la coalición: “la estrategia del Gobierno la marcará la presidenta, y delegará, como es lógico, en la consejera de Presidencia, que es quien tiene la competencia en las relaciones con la Asamblea, para fijar reuniones con los grupos parlamentarios y entregarles el Plan que aprobó el Consejo de Gobierno”.

Aun así, Ignacio Aguado no se da por aludido. La reunión que mantendrá el próximo lunes con todos los portavoces de la oposición la hará “en calidad de vicepresidente y portavoz del Gobierno”, insisten desde su entorno, que no quiere valorar la desautorización hecha por la presidenta madrileña. Ignacio Aguado sigue convencido en la importancia de negociar y pactar: “es lo que tenemos que hacer, los ciudadanos nos piden que dejemos las luchas partidistas, las bravuconerías y los derrapes”. E incluso ha reconocido que envidia el pacto alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid por el alcalde, José Luis Martínez Almeida: “¿por qué allí sí, por qué en Castilla y León se hace, en Andalucía se hace y aquí no?”, se pregunta, “¿hay alguna plaga bíblica que nos impida acordar?”.

Por ahora, Más Madrid ha confirmado su presencia en esa reunión, también Vox, y en el caso del Partido Socialista “hay predisposición”, según explican desde el equipo de Ángel Gabilondo, que siempre tiene predisposición a acudir a citas ‘institucionales’ que apuesten por trabajar por construir y reconstruir”. Está por ver si la reunión del próximo lunes será institucional como plantea Ignacio Aguado.