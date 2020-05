La Abogacía del Estado califica de sesgado el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M

La defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, representado por la Abogacía del Estado acusa a los redactores del polémico informe de la Guardia Civil de realizar un documento que contiene un "claro sesgo acusatorio" y "deslizan continuas sospechas y comentarios suspicaces", según recoge el documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso la Cadena SER .

Para la abogada del Estado, Rosa María Seoane, "no se encuentra en el informe de la Policía Judicial ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica.

Traslado al forense

Según el recurso, la decisión de la magistrada de pedir al forense que amplíe su informe preliminar, donde indicaba que no existía causa-efecto entre la asistencia a la manifestación del 8-M y el contagio por coronavirus, es "innecesaria, impertinente e inútil para la investigación del delito de prevaricación. "Sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla".

Indefensión

La abogada insiste al asegurar que el delegado del Gobierno se encuentra en una situación de indefensión, al pedir la juez numerosos informes y documentación para investigar mientras la defensa, al estar suspendidos los plazos procesales por el estado de alarma, no puede obtener respuesta a sus recursos. "A sabiendas de que no se trata de ninguna actuación urgente, el juzgado viene de forma ininterrumpida ordenando la práctica de diligencias y lo hace cercenando el derecho de defensa, al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto. Eso sí, amparándose en la suspensión de los plazos procesales".