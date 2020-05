Un rebrote en una residencia de Gijón obliga al Principado a replantearse el avance hacia la fase tres

Asturias mira ya hacia el día 8 de junio y la posibilidad de pasar a la fase tres de la desescalada y por tanto, a una mayor movilidad de la población; pero hoy nos hemos encontrado con un rebrote, similar a los registrados en otras comunidades autónomas, también en el Principado. En concreto en la residencia de mayores El Carmen de Gijón donde se han registrado 19 nuevos contagios por Covid-19 entres trabajadores y residentes (cuatro trabajadores y quince residentes). El primer caso confirmado fue el de un trabajador por lo que a juicio del presidente, Adrián Barbón, esto demostraría que el virus entró de fuera y por tanto, reitera el llamamiento a la prudencia y a mantener todas las medidas de prevención como distanciamiento social y uso de mascarilla para evitar nuevos casos.

El Director general de Salud pública, Rafael Cofiño, ya había advertido también por su parte de la posibilidad de rebrotes aunque esta mañana ha puesto en valor la rapidez de actuación y de la activación del protocolo correspondiente, con la realización de pruebas PCR de manera global tato a residentes como usuarios del centro y la labor puesta en marcha para la pronta detección de los contactos cercanos considerados de riesgo, de los afectados, para tratar de contener el brote. De momento ya se ha vaciado la residencia y se ha trasladado a más de una treintena de personas a centros de referencia como el de Barros, en Langreo o en algún caso al Hospital de Cabueñes de Gijón. Ya el pasado 28 de abril se realizaron pruebas a trabajadores y residentes del centro, que dieron negativo, por lo que Rafael Cofiño apunta a que con este dato en la mano, se pone en evidencia que lo importante es sobre todo, aplicar las medidas de prevención, de manera rígida, como el uso de mascarilla y guardar las medidas como lavado de manos o guardar las medidas de seguridad.

ESTO LO CAMBIA TODO

Es lo que ha dicho el presidente Adrián Barbón, que hoy durante su comparecencia semanal para hacer balance de la crisis sanitaria, no ha ocultado su preocupación tras conocerse el rebrote en el geriátrico gijonés. El virus ha entrado de fuera, dado que fue un trabajador el primer caso detectado lo que a juicio de Barbón queda patente que “sigue entre nosotros”. Por tanto, en su opinión Asturias ha de ir paso a paso en la desescalada y asegura que esto obliga a replantearse el avance hacia la fase tres y la consecuente movilidad entre comunidades limítrofes que estén en la misma fase.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD EN LAS PLAYAS

Esta noticia del rebrote en una residencia asturiana se conoce durante un fin de semana de sol que llama a los asturianos a salir a las playas en esta fase dos de la desescalada en la que los movimientos entre comunidades están prohibidos. Por eso, hemos escuchado llamadas a la responsabilidad a la ciudadanía por parte de los políticos, para evitar aglomeraciones e imágenes de acciones irresponsables que nos hagan regresar a todos a la fase cero y por tanto al confinamiento. Este es un camino de ida pero que también puede tener vuelta, ha dicho por ejemplo, el concejal de Deportes del ayuntamiento de Gijón, José Ramón Tuero que apunta a que los socorristas no están para ejercer como policías. Hay que recordar que el ayuntamiento gijonés ha adelantado a este sábado el inicio de la temporada de baños en las tres playas urbanas: San Lorenzo, Poniente y el arbeyal, inicialmente prevista para el lunes 1 de junio. El Servicio de Salvamento Municipal de Gijón ha iniciado su labor hoy con 16 socorristas, seis lancheros y cuatro auxiliares de playa, el mismo número de efectivos que cada año se incorpora a los arenales urbanos durante los fines de semana del mes de mayo. A partir del lunes 1 de junio el Servicio de Salvamento estará operativo ya al completo, integrado por 24 socorristas, nueve lancheros y seis auxiliares de playa.

También el buen tiempo ha llevado a adelantar el dispositivo de acceso a las playas del oriente. Concretamente este viernes una reunión de miembros de la delegación del gobierno con su máxima responsable, delia losa a la cabeza, con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, fijaba un dispositivo especial antes las posibles retenciones de tráfico que se esperan para este fin de semana en los accesos a la playa de Rodiles. Así cuando el arenal llegue al límite de su capacidad se notificará al Centro de Gestión de Tráfico desde donde se activará la restricción al acceso a la zona desde las carreteras A8 y la N-632, permitiendo el paso solo a los habitantes del lugar y a quienes justifiquen el desplazamiento.

ESPECIAL ATENCION también a la llegada de visitantes a Lagos de Covadonga, donde la Dirección Provincial de Tráfico ha bajado la barrera de la carretera CO-4 de acceso a los lagos hasta la noche del domingo. Uno de los negocios hosteleros de los lagos, el albergue y las empresas de turismo activo han comunicado que este fin de semana tendrán actividad, por lo que se permitirá el levantamiento de la barrera para los clientes y usuarios mediante los mecanismos habituales de reconocimiento de la matrícula de los vehículos. Además, se permitirá el acceso a los lagos hasta llegar al límite de 200 plazas del aparcamiento.

Y han abierto sus puertas otras instalaciones como el centro de interpretación Oubachu de Cangas del Narcea y también la Casa del Agua de Rioseco, en Sobrescobio: el alcalde de este último concejo se felicita de esta apertura y de que se estén dando pasos hacia la nueva normalidad, como se ha denominado; sin embargo, Marcelino Martínez, no oculta su preocupación sobre cómo se hará el paso a la fase tres a la hora de gestionar la llegada de visitantes, por ejemplo, al parque natural de Redes. “sigo pensando que cuando empiece a entrar gente de otras comunidades no se lo que va a pasar. En Asturias lo estamos conteniendo y teniendo suerte también, pero cuando se abran las fronteras tenemos que estar muy pendientes y atentos a que quienes vengan cumplan como lo hacemos los vecinos que vivimos en la zona rural”.

CASOS DE INCUMPLIMIENTO

Como ejemplo de lo que no hay que hacer, esta información de la policía local de Gijón: durante este viernes fueron sancionadas once personas por incumplimientos de las medidas impuestas por el estado de alarma. Dos locales de hostelería de las calles Carlos III y Marqués de San Esteban fueron denunciados por permitir que la clientela estuviera consumiendo en la barra. También se denunció a un bar de la Avenida de Los Campones por no presentar licencia de apetura, licencia de terraza y por no adoptar las medidas de seguridad sanitaria del Real Decreto. Asimismo, se denunció a una terraza por exceder en el número de mesas autorizadas y a otra terraza por carecer de permiso.