Méndez Romeu y Anxo Quintana tachan de artificial la crispación política en medio de la pandemia

Dos de los que fueron pesos pesados del bipartito gallego, el gobierno de la Xunta entre 2005 y 2009, lamentan la crispación política y el clima de ataques personales que algunos dirigentes políticos vienen protagonizando, en plena pandemia del coronavirus, en el Congreso de los Diputados. El que fuera vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, y el conselleiro de Presidencia, el socialista José Luís Méndez Romeu, se suman a las voces que exigen respeto a la ciudadanía y, sobre todo a los fallecidos y a sus familias.

En su opinión, es una crispación artificial, alentada por las direcciones de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. Un comportamiento que, sin embargo, no tiene reflejo ni en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos.

Méndez Romeu, mano derecha del presidente Emilio Pérez Touriño al frente del bipartito de la Xunta, considera que "é unha crispación moi artificial, que existe no Congreso pero non así nas Comunidades Autónomas nin nos Concellos" y que está propiciada por las propias "cúpulas" de los principales partidos. El que fuera también concejal del Concello de A Coruña y portavoz después del grupo socialista en el Parlamento de Galicia opina que esta situación es el resultado de la "extrema polarización na que se encontra a política actualmente".

Anxo Quintana, portavoz nacional del BNG entre 2003 -cuando sucedió a Xosé Manuel Beiras- y 2009, número dos del gobierno de coalición, además de ser alcalde de Allariz, sostiene que el clima enrarecido que se respira en el Congreso y las caceroladas en las calles convocadas por la extrema derecha, son "o resultado de algo que se ven fraguando en Madrid dende hai tempo por parte de quen quere gobernar sen presentarse as eleccións". En su opinión, "o que non se lle perdoa a este goberno é que goberne porque as decisións as queren tomar eles".