Diario de una periodista confinada: duodécima semana

Día 80 (01/06/2020)

Ochenta días llevamos y un mundo dado la vuelta que ni Julio Verne con su caballero británico y solitario. Comenzamos el viaje con jersey y lo estamos acabando con chanclas y en bañador. Una cuesta arriba que iniciamos subiendo a ritmo lento por el interior y que estamos bajando sin frenos y por la costa. Eso sí, con mascarillas.

Este lunes nos mantenemos en la fase dos y Pedro Sánchez, pidiendo una última prórroga, ya ha trasladado la responsabilidad del camino a las comunidades autónomas que serán a partir de ahora quienes marquen la ruta. En Galicia, todo parece indicar que desde el lunes podremos pasar de provincia en provincia. Y seguro que, sin motivos, saltaremos las fronteras, aunque sólo sea por estrenar la siguiente pantalla de la liberación. Y así fue como ayer acudimos a uno de esos parajes únicos de esta tierra. Y como nosotros, muchas más personas. Mar adentro... As Fragas do Eume vuelve a recibir visitantes y su mar de dentro vuelve a ver como el ser humano irrumpe de lleno en sus orillas. Quizás con más libertinaje que libertad. Eso sí, con mascarillas.

Cuando comenzamos con esto, algunos creímos que la guerra y su superación nos haría mejores, hoy vemos cómo los derechos individuales y el bien propio pisan el acelerador en mitad de la naturaleza en aras de los derechos reconquistados. Y un poco más allá, observamos los disturbios por la brecha racial en Estados Unidos. El grito de "I can´t breath" se recupera en la mayor revuelta contra el racismo en décadas. Eso sí, con mascarillas.

No nos hemos hecho mejores, tampoco más solidarios. Y hay quien ya dice que lo que se recoge en los bancos de alimentos se vende en el mercado negro Prefiero pensar en los que sí lo llevan a casa, porque que las excepciones existen pero no pueden conformar la regla. El buen tiempo nos ha terminado de desconfinar casi del todo, pero la vuelta al mundo sigue siendo en ochenta días. Eso sí, con mascarillas. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.