Diario de una periodista confinada: undécima semana

Día 73 (25/05/2020)

Y sin darnos cuenta hemos pasado a la fase dos y las vallas ya están colocadas en Riazor y en el Orzán. Ir a la playa a tomar el sol o bañarse es la prioridad y la novedad más visible en esta ciudad cara al mar que ya ha llenado terrazas y que vive cada día más de puertas para afuera.

La semana comienza con bochorno y la llegada del dormitorio al estudio se hace a plena luz del sol en este verano adelantado. Todavía se escuchan los pájaros pero cada vez se ven menos, desahuciados por los ruidos de los coches y el movimiento de personas y tráfico. La vecina que estudiaba parece que ahora combina tele-estudio con biblioteca y las colas en el súper ya no son por la mañana, sino más hacia la tarde, después del paseo. Pero hoy la noticia está en cómo extender la toalla.

Con pocas horas de sueño y bochorno, escucho a través de los cascos que la tradicional diferencia de la Galicia del Norte con la Galicia del Sur hoy se traduce en cómo acceder a la arena. A través de fórmulas suaves para los norteños, con vallas y policías, y más severas para los sureños, con acomodadores, playas divididas por cuadrículas y hasta drones. Siempre fueron más duros a la hora de tomar medidas.

Y sin darnos cuenta avanzamos en la undécima semana del desconfinamiento. El teletrabajo continúa y las tareas escolares también, contando los días no para salir corriendo del cole, sino para salir del confinamiento de deberes que cada vez se hace más cuesta arriba. Con la incógnita de si habrá vuelta a las aulas y la de cómo hacer si no la hay, aún hay trabajadores en ERTE sin cobrar la prestación, pero hoy la noticia está en la playa. Hasta que caiga el primer chaparrón. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.