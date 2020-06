El Fiscal Superior cree que las investigaciones a las residencias de ancianos aclararán lo que allí pasó

Esta semana se reinicia la actividad judicial ordinaria, porque nunca han dejado de celebrarse juicios, aunque hayan sido de forma telemática. Jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás personal de los Juzgados se han ido incorporando a sus puestos de trabajo. El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha pasado este lunes por el programa 'La Ventana de Castilla-La Mancha'. Los fiscales han estado durante todo este tiempo preparando los casos que ahora deberán resolverse, pues no han estado de vacaciones en el Estado de Alarma. El Fiscal Superior augura mucha carga de trabajo para los próximos meses, pues a los ya de por sí congestionados juzgados, se suman los procesos que se han quedado en el aire.

Investigaciones en residencias de ancianos

Uno de los trabajos más mediáticos del Ministerio Público ha sido las investigaciones a las residencias de ancianos. Actualmente son una veintena de investigaciones. José Martínez cree que cuando estén concluidas se esclarecerá todo lo que ha ocurrido en el interior de estos centros sociosanitarios donde a fecha del 1 de junio habían muerto 1.266 residentes y hay 6.456 contagiados.

Estas investigaciones se iniciaron por varias vías. Martínez apunta que ha habido denuncias registradas por parte del Defensor del Paciente o de los familiares de los residentes. También de los propios trabajadores, por falta de material; que también son a su vez en algunos casos investigados. Porque en definitiva se está investigando todo y a todos: desde los propios trabajadores para averiguar si se cumplieron adecuadamente los protocolos sanitarios, las direcciones de los centros y también la administración. Aquí puntualiza Martínez que tanto la administración autonómica como la estatal. Hay que recordar que en pleno Estado de Alarma, el gobierno asumió temporalmente las competencias de las residencias de ancianos en manos de la Vicepresidencia Segunda, en manos de Pablo Iglesias.

Una vez que esas investigaciones concluyan, el resultado final no tiene por qué derivar en una investigación penal. Aquí el Fiscal pide rebajar las expectativas que se tengan del trabajo del Ministerio Público porque no siempre es posible saber con exactitud todo lo que ha ocurrido. Las responsabilidades, si quedan demostradas, serán asumidas como dicta la ley. Además, el trabajo de la Fiscalía está siendo muy celoso porque no quieren interferir en el trabajo de las residencias. No pueden además, porque en circunstancias normales habría que clausurarlas e investigarlas minuciosamente; con lo que esto lleva más trabajo.

La situación de los botellones en plena desescalada

Aprovechando la entrevista con el Fiscal Superior, también ha hablado de las lamentables imágenes de los botellones celebrados en Tomelloso y Torrijos en fase 1. José Martínez se ha querido dirigir en primer lugar a los menores de edad (sobre los que la Fiscalía tiene competencias) para pedirles que tengan toda la prudencia porque al coronavirus todavía no se le ha vencido.

Ha explicado que la Fiscalía tendría capacidad de abrir diligencias que puedan derivar en hechos penales. Hacer botellón o saltarse el confinamiento supondrían multas de la jurisdicción administrativa, con lo que no pueden actuar de oficio. Solo podrían hacerlo si se aprecia por ejemplo una desobediencia a la autoridad o una resistencia.

Escucha la entrevista de José Martínez, Fiscal Superior de Castilla-La Mancha: