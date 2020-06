"Me duele que esta crisis la pague el aficionado medio que se deja gran parte del sueldo animando al Sporting"

Tras la crisis sanitaria y con el paulatino regreso a la normalidad, en SER Gijón vamos recuperando algunos de los espacios que nos acompañan en la sobremesa. Uno de ellos Antón Meana y su guadaña que en su retorno ha mostrado su rechazo a que no se devuelva el dinero a los socios. "Me parece una pillería no ingresar el dinero a los abonados. No me gustó el comunicado del Sporting como no le gustó a nadie y creo que había opciones de explicarlo mejor. Hoy mismo el Oviedo ha hecho un comunicado mas parecido a lo que quería su gente".

El periodista gijonés ha apuntado que considera "una ofensa que los ricos pidan dinero y el Sporting es un club rico. Es una tomadura de pelo" para añadir que "llevamos demasiado tiempo hablando de lo que van a perder los clubes, los futbolistas y me sienta mal. No se dan cuenta de que gran parte de la población no tiene dinero para comprar los partidos, hacen un gran esfuerzo por abonarse, por estar cerca de los equipos". Para Meana "se ha maltratado en toda España a la afición de manera durísima y el Sporting ha perdido una oportunidad de tener un gesto con su gente".

El papel de la grada ocupa gran parte de su reflexión. "El Sporting solo tenía a la mareona porque no cae bien, deambula por Segunda y ahora mismo no tiene nada. No tengo muy claro lo que los clubes de LaLiga hacen con nuestro dinero. Hay una opcidad en las cuentas... El Sporting se deja dinerales en jugadores de medio pelo y que sea el aficionado medio que se deja gran parte del sueldo en animar al equipo el que vaya a pagar parte de esta crisis, me duele".

Antón tiene varias preguntas. "La primera es ¿dónde está mi dinero?, la segunda ¿en qué te lo has gastado? y la tercera ¿que quieres hacer con él a partir de ahora?", apunta. Muy enfadado por el estado que vive el fútbol, critica que "no quieren hinchas, quieren clientes, quieren a la prensa fuera de los estadios. Hay 42 presidentes y la estructura de LaLiga queriendo cambiar unas reglas que hasta ahora han funcionado muy bien".

Sobre la vuelta a los estadios de la afición en septiembre cree que "es mucho prometer. Lo primero ha sido salvar a los clubes económicamente y el contrato de televisión sin mirar para el público. Es verdad que el Gobierno quiere que a partir de septiembre pueda entrar un porcentaje y que vaya aumentando hasta enero. hay una campaña de abonados este verano que no van a poder prometer que entrarán al estadio. Creo que el descuento es una quimera tal y como está la situación".

En cuanto a lo meramente deportivo, cree que el Sporting "va a estar más cerca de bajar que de subir. Me sorprendería que un equipo sin alma se metiera en playoff. Estas 11 jornadas me parecen una estafa deportiva. No tienen ningún valor y los clubes aceptan que esto cuente. Que el Sporting pueda bajar ahora a Segunda B por perder ocho partidos cuando no ha tenido tiempo para entrenar, con cinco cambios... es increíble. Esto es acabar porque el negocio lo necesita".