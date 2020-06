¿Pulpo o arroz? Mejor los dos en Arrocería Fernando's

Imposible comenzar a hablar de los arroces de Fernando's y no reservar una mesa para disfrutar de su buena gastronomía. Acudir al Grao de Castelló para saborear una buena comida es todo un acierto, siempre que sepas escoger. La oferta es amplia por lo que no hay nada mejor que ir a un espacio recomendado y tener la garantía de no equivocarse.

La larga tradición de la Arrocería Fernando's en la plaza del Mar de Castellón ha hecho que sus arroces, o elaboraciones con pulpo se hayan convertido en platos fundamentales en la gastronomía grauera. Una ubicación perfecta en el extremo de la plaza junto al mar por lo que las vistas son inmejorables.

Sobre la variedad de arroces, qué decir, secos, melosos o caldosos de lo que puedas imaginar. No falta ninguno, pasando por el de langosta, negro, senyoret, etc....Tal y como señala Fernando Peris, gerente de Arrocería Fernando's "tenemos más de 20 variedades distintas de arroces ". Peris destaca que "no tenemos nada precocinado y preparamos todos nuestros platos al momento". Además de la gran variedad de arroces destacan las elaboraciones de pulpo desde el braseado pasando por el "tornaet" o la cazuela de pulpo. Por cierto, no hay que olvidar tampoco los mejillones o, algo sencillo y muy sabroso: la hogaza de pan con tomate.

Arrocería Fernando's en la plaza del Mar del Grao de Castelló / Fernando's

Además de la gastronomía no podemos olvidar un elemento fundamental de cualquier establecimiento, su personal. Siempre atento y dispuesto a satisfacer a los clientes.

Gambas, langostinos y mariscos en Fernando's / Fernando's

Arrocería Fernando's ha vuelto aplicando todas las medidas de seguridad higiénicas y sanitarias por el coronavirus. Las dimensiones de la terraza permiten respetar los dos metros de distancia entre mesas. Tiene a su disposición las cartas en código QR para minimizar cualquier tipo de contacto. Por último, destacar la solidaridad que durante este tiempo ha tenido Arrocería Fernando's con el personal sanitario llevándo arroces para agradecer la labor y esfuerzo desempeñado durante la pandemia.

Información y reservas en el 635 45 10 21 o en el 636 86 76 27

Arrocería Fernando's en la plaza del Mar. Grao de Castelló. Locales 1,2 y 3