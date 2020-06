El comité de empresa de Alui Ibérica, antigua Alcoa, se ha encerrado en pleno en el Concello de A Coruña como medida de protesta ante la falta de soluciones al futuro de la factoría. Antes se han reunido con la alcaldesa Inés Rey a la que han reclamado que presione para que se convoque la mesa ministerial para tutelar el proceso de cambio de propietarios y los compromisos de todas las partes.

No se moverán hasta que no se reúna la mesa, Juan Carlos Corbacho, Presidente del Comité: “Compañeras y compañeros, acabamos de reunirnos coa alcaldesa Inés Rey, necesitamos que el gobierno cumpla y haga cumplir lo que acordamos en la mesa ministerial, mientras no se convoque esa mesa permaneceremos aquí

Inés Rey reclama a Gobierna y Xunta que tomen partido

La alcaldesa Inés Rey reclama que tanto el Ministerio como la Xunta de Galicia cumplan son sus compromisos: “Xa tivemos contactos co Ministerio de Industria e coa Consellería, porque non hai que esquecer as competencias que a Xunta ten na industria, nunha industria que é tan importante para a comarca coruñesa e para toda Galicia.”

En el encierro se encuentran representantes sindicales de CCOO, UGT y CIG que insisten en los graves incumplimientos de lo acordado en la mesa sopbre su proceso industrial. Insisten en que están en el aire las inversiones comprometidas, la viabilidad de la empresa y las garantías laborales de futuro. Señalan que han perdido diez meses en el desarrollo del plan industrial pactado.