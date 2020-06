El UCAM Murcia CB de la próxima temporada

El UCAM Murcia CB continúa con su precoz cambio de fichas en el vestuario. En plena pandemia de coronavirus, Alejandro Gómez ya ha movido piezas y cree que el mercado está idóneo para 'pescar' cromos interesantes. A falta de que se haga oficial, algo que puede producirse a partir del este miércoles en adelante y pendiente los últimos retoques en la firma, Sito Alonso contará con nombres como DJ Strawberry y Peter Jok. A estos jugadores de nivel se suma el escolta Jordan Davis, que empezó el pasado curso en Manresa y promedió 12 puntos por choque. El jugador de 22 años y de 1,88 metros de estatura ocupará plaza con pasaporte de Azerbayán. El que sí tendrá plaza de extracomunitaro es Conner Frankamp, un perfil de creación de 1,85 que llega al club murciano para sustituir a Askia Booker y que fue un gran anotador en Grecia con más de 20 puntos por encuentro.

Las renovaciones del club están apalabradas

Solo Rafa Luz tiene contrato en vigor para la próxima temporada, algo que hizo reaccionar a la entidad y apostar por la continuidad de la experiencia, donde está Sadiel Rojas. El dominicano es el alma del club, un orgulloso embajador de la ciudad de Murcia que no solo ofrece al equipo capacidad para hacer vestuario por su veteranía, sino que además te da puntos por intensidad y pelea cada balón aunque parezca imposible. Si no pasa nada, continuará sin problema alguno. Por otro lado está Emanuel Cate, una renovación que se paralizó en los inicios de la pandemia porque tuvo muchos pretendientes, pero que está encarrilada y apalabrada para que el rumano continúe su progresión en Murcia.

Marques Townes es otra de las opciones encima de la mesa del UCAM para las renovaciones. Su baja ficha y las ganas de aprender del jugador pueden hacer que el club tome partido por su continuidad. Aunque es algo que todavía no está claro del todo, fuentes del club han asegurado que no se descartaría la opción de su prolongación de contrato.

Lima y Radovic, los deseados

En la terna de regresos se ha especulado con estos dos nombres, aunque según ha sabido La SER, Augusto Lima no está cerrado a día de hoy y prefiere esperar para ver lo que le ofrece el mercado. Tiene pendiente su playoff con San Pablo Burgos y por todos es conocida su buena sintonía con Murcia a nivel personal, además él ha expresado que quiere regresar algún día. Sin embargo, con la temporada todavía en vigor, el hispano-brasileño quiere ser prudente a pesar de que el UCAM y el jugador han mantenido contactos y por parte de los murcianos hay un interés mayúsculo en que regrese para ocupar el puesto de pívot.

Por su parte, el montenegrino de Casademont Zaragoza también está inmerso en la preparación del playoff y su ficha y buen cartel en la liga hacen de su incorporación un sueño prácticamente imposible. Llegarán, no obstante tres o cuatro jugadores más. Las posiciones de ala-pívot quedarán totalmente libres y al cinco, si no es Lima, recalarán centímetros para acompañar a Cate.

Los que no continuarán

Los nombres que más fuerte han sonado en los oídos de los aficionados han sido Askia Booker y Eddie. El protagonismo que han tenido en esta temporada los ha puesto en el foco de los grandes clubes, no solo de Europa, sino de Asia. No son descartes del club en sí, pero su juego estará lejos de la ciudad del Segura.

Edu Durán no continuará a pesar de ser cupo, aunque el capricho del mercado guarda su carta por si fuera necesaria. De los últimos en recalar en el club, Radicevic continuará su carrera lejos de Murcia y Malmanis tiene una situación parecida a la de Durán, por lo que la previsión es que lógicamente no siga en el UCAM. Delroy James tampoco continuará y es una opción que la entidad ni se ha planteado.

De los habituales en los esquemas de Sito, Kyle Hunt no tiene sitio en el equipo, al igual que Lecomte, y Larentzakis firmará por el Olimpiacos griego próximamente.