¡Gijón ACB! ¡Gijón ACB!

Han pasado 25 años, pero quienes estuvieron en el Palacio de Deportes de Gijón la noche del 3 de junio de 1995 no han olvidado lo que sintieron. No cabía un alma en aquellas gradas; 7.000 personas, según la prensa, se dejaban la garganta, sufrían hasta el último segundo del partido contra el Electrodomésticos Ernesto de Alicante y acababan desbordados de emoción viendo cómo un equipo joven, con poco más de una década de historia, con mucho jugador de la tierra y que no había partido (ni mucho menos) entre los favoritos se metía en la élite del baloncesto español. "¡Trébol ACB, Trébol ACB!", gritaban. Y el grito se hizo realidad: por primera vez, un equipo asturiano llegaba a la máxima categoría del baloncesto español.

Fue una temporada inolvidable. La plantilla del Trébol Gijón la formaba un bloque de jugadores nacionales, muchos de ellos asturianos: Sergio Cortés, David Fernández, José Luis Casaprima, Roberto Carvajal, Arturo Cavero, Paco Gómez, Toño Grana, Pablo Noguero, Borja Rodríguez y Juanjo Meana. A ellos se sumó un americano, el inolvidable Johnny 'Sonrisas' MCDowell, convertido ahora en leyenda del baloncesto surcoreano.

Bill McCammon a hombros de sus jugadores tras el ascenso / SER Gijón

La guinda llegó ya en el mes de septiembre, a pocos días de empezar a competir. Ni sus propios compañeros podían creérselo cuando vieron aparecer en el parquet del Palacio de Deportes a Juan Antonio 'Vallecas' Hernández, que quiso regresar a Gijón después de seis años en Huesca. Se había quedado enamorado de la ciudad en su primera etapa, cuando había llegado tras proclamarse campeón de Liga ACB y de Copa del Rey con el Real Madrid. Su presencia sería definitiva, especialmente en uno de los partidos definitivos.

Aquel equipo resultó mucho más competitivo de lo que cabía esperar. La ciudad se volcó para organizar la Final a 8 de ascenso a ACB desde la Liga EBA (no existían las Ligas LEB), con el alcalde Tini Areces y el concejal Daniel Gutiérrez Granda a la cabeza. Gijón se volcó y las gradas se llenaron partido a partido.

El ascenso definitivo fue tremendamente emocionante; el Trébol Gijón ganó por un punto al Electrodomésticos Ernesto (69-68). Pero la gran prueba de fuego fue el choque anterior, contra Tenerife. El sueño parecía desvanecerse al descanso. Los canarios ganaban por 16 puntos. El entrenador trató de recomponer a su equipo, al que no reconocía sobre la cancha. Fue en ese momento cuando 'Vallecas' Hernández levantó la mano y demostró el liderazgo. Asumió la defensa de la estrella del equipo rival, Ray Smith, a pesar de que acumulaba cuatro faltas personales de la primera parte. Fue una defensa antológica, limpia y eficaz. Smith desapareció, el Trébol remontó y pudo disputar la final en la que consiguió la alegría definitiva.

Muchos gijoneses recuerdan perfectamente a los protagonistas de aquella hazaña. Al frente de aquel club estaba Tino Grana, un brillante empresario gijonés que además de dirigir el club lo financiaba con el patrocinio de su propia cadena de supermercados, 'Trébol'. En el banquillo estaba un carismático entrenador americano: Bill McCammon, el hombre que, camino de Villagarcía de Arosa para acudir a un clínic, paró en Gijón y vio en la prensa que el equipo local de baloncesto buscaba entrenador. No dudó: llamó y ofreció sus servicios. Y Emilio De Diego, el responsable deportivo de aquel equipo, apostó por él. No se equivocó: aquel californiano que se desplazaba en bicicleta en tiempos en los que no era una práctica tan habitual, logró sacar de aquel equipo una versión mucho mejor de la que cabía esperar.

El Gijón Baloncesto tocó el cielo aquel 3 de junio, aunque la primera experiencia en ACB fue fugaz. La temporada no fue buena y acabó con descenso, aunque para el recuerdo quedará la victoria contra el Real Madrid el día de Reyes. En el 99 el equipo regresó a la élite, de la mano de Moncho López, para quedarse durante tres intensos años. Gijón vio defender sus colores a Luis Scola, Tomás Jofresa, Pancho Jasen, Glen Whisby, Javi Rodríguez, Saúl Blanco, Pep Cargol y tantos otros.

Por desgracia, el Gijón Baloncesto no superó los avatares económicos y las malas gestiones deportivas y económicas, desapareciendo hace ya demasiados años. Pero quien estuvo aquel 3 de junio en el Palacio de Deportes de La Guía nunca olvidará aquella gran alegría.