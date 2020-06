Maneater, ahora el tiburón asesino eres tú

¿Nunca te has puesto, aunque sea por un momento, del lado del tíburón en películas como la de Spielberg o la demencial Sharknado? Eso es precisamente lo que nos propone Maneater (comehombres) del estudio Tripwire Interactive. A través de un falso y sarcástico documental marino (narrado por una de las voces más reconocibles de los documentales reales en español) nos metemos en la piel de un pequeño tiburón que debe crecer, atacar y evolucionar hasta convertirse en una criatura letal.

Maneater es una aventura de mundo abierto, o mejor dicho de aguas abiertas, en la que nuestro tiburón tiene un objetivo fundamental: acabar con el pescador que cazó a su madre. Y se da la circunstancia de que el mismo pescador perdió a su padre bajo las fauces, precisamente, de un tiburón blanco. Ya tenemos montado el épico duelo bajo el sol, y ninguno descansará hasta ver que su enemigo deja de aletear o patalear. A partir de aquí tenemos una costa entera por explorar, pero también podemos adentrarnos en aguas dulces de ríos y pantanos, y hasta salir del agua dando saltitos para aterrorizar a los humanos. Y es que el humor surrealista es uno de los componentes fundamentales del título, probablemente el segundo más importante después de los baños de sangre.

A lo largo de las siete grandes zonas que nos ofrece el juego vamos a tener que matar o morir. Nos debemos alimentar de peces de todos los tamaños, pero también de tortugas o cocodrilos. El menú va a ser tan variado como peligroso, ya que habrá que tener mucho cuidado con las criaturas que están por encima de nuestro nivel, y en muchos casos rehuirlas. Los toques RPG del título comienzan aquí, continuando por las posibilidades de evolución de nuestro pequeño tiburón en una máquina de matar con mejoras naturales y fantásticas como mordeduras eléctricas. Las diferentes zonas están plagadas de misiones como acabar con ciertos bancos de peces o revelar puntos de interés bajo las aguas, así como coleccionables. Y siempre con el peligro de los cazadores humanos, que tratarán de acabar con nosotros mediante arpones o explosivos. Además contamos con un medidor de infamia (que se rellena cometiendo tropelías) para provocar a los jefes finales de cada zona y que intenten cazarnos.

Desde luego el planteamiento de la aventura es súper original, a lo que contribuye en gran medida también la constante narración como un documental de vida marina. Mezclando datos reales e inventados sobre los tiburones, el genial narrador (en español) nos acompaña con comentarios sarcásticos que le añaden un gran punto de humor negro al juego. Si escarbamos un poco también encontramos cierto sentimiento ecologista en sus palabras, pero todo envuelto en humor. Estas risas nos hará mucho más llevadera la limitada variedad de misiones, que sin embargo, resultan muy divertidas por su ejecución.

Audiovisualmente Maneater destaca por una tremenda narración en español, realizada por una de las voces clásicas de los documentales de naturalesza en nuestro idioma. A nivel gráfico el juego es correcto teniendo en cuenta el tamaño de sus zonas, con una gran recreación de las crituras marinas y en especial del tiburón protagonista. Los humanos coprotagonistas se han diseñado con un simpático estilo cómic. Pero entre sus puntos negativos encontramos el difícil manejo de la cámara submarina, que en ciertos combates puede dejarnos a merced de nuestro atacante.

Más actualidad

Microsoft insiste en que su próxima Xbox Series X, que saldrá el mercado a finales de año, será "la consola más compatible de todos los tiempos" porque nos brindará la posibilidad de jugar con miles de títulos desde la primera Xbox con mejoras en su máquina de nueva generación. Entre esas mejoras se encuentran la técnica de reconstrucción de color HDR o el Quick resume para retomar al instante los títulos sin cargas, además de que los juegos se verán a la máxima resolución con la que fueron creados (en algunos casos mayor a la que salió al mercado por limitaciones de las consolas antiguas) y con más imágenes por segundo. Desde Microsoft también quieren garantizar la retrocompatibilidad de accesorios y periféricos para que no se queden obsoletos con la nueva consola.

Sony ha publicado un nuevo vídeo con entrevistas a los creadores de The Last Of Us Parte II, que llegará en exclusiva a PS4 el próximo 19 de junio. Los desarrolladores, Naughty Dog, explican su búsqueda del detalle para hacer el juego más realista a través de la documentación con historias reales y la recreación gráfica. La inmersión en la historia de Ellie y Joel se ha trabajado desde la trama principal hasta el cásting de personajes secundarios, en lo que promete ser una superproducción digna sucesora del primer capítulo.

Este jueves 4 de junio llegan al mercado Tour de France 2020 y Pro Cycling Manager 2020. La próxima semana analizaremos ambos títulos en profundidad, pero de momento podemos avanzar algunos aspectos. En el caso de Tour de France 2020, el juego oficial de la ronda francesa, contamos con una nueva cámara en primera persona que nos adentra en el pelotón y hace espectaculares los descensos. Además se ha incluido la clásica Lieja- Bastoña- Lieja y nuevos controles para las cronos. El juego está pendiente de un parche de salida para contar con las licencias de todos los equipos del pelotón, y su modo online con emparejamientos y estabilidad mejorada llegará entre finales de junio y principios de julio.

Ya está también a la venta para PS4, Xbox One y PC la versión remasterizada de Saints Row The Third. Incluye todos los contenidos descargables del original (una treintena) y un completo remodelado visual del juego. Se han pulido 4.000 elementos del título incluídos los personajes, armas, vehículos y muchas de las texturas de su ciudad del pecado Steelport. Además se ha añadido un nuevo sistema de iluminación para cambiar por completo el aspecto general de un juego socarrón, en el que manejamos a la banda de los Third Saints en su lucha contra El Sindicato en un decadente mundo abierto. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.