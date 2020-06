Els judicis suspesos pel confinament es poden demorar més d'un any

Els jutges calculen que fins el 2021 o més enllà no es podran recuperar tots els judicis que han quedat acumulats durant les 11 setmanes sense activitat judicial. Hi haurà vistes que es faran a les tardes però amb mesures molt restrictives per evitar contagis i limitacions d'accés als jutjats. En aquests quasi tres mesos s'han deixat de fer 75.000 judicis a tot Catalunya.



Plou sobre mullat als jutjats. A un sistema ja tradicionalment col·lapsat i ple de retards s'hi suma ara aquest nou contratemps que dibuixa una situació molt complicada. Quasi amb un crit desesperat i en castellà per dirigir-se al Ministeri de Justícia, però també a la Generalitat, la degana dels jutges a Barcelona, Mercè Caso ha reclamat reforços perquè sinó "la situació serà dramàtica en l'àmbit social, alguns estaven senyalant judicis al 2021 ja i alguns ja havien arribat al 2022, si hi afegim aquest gruix on anem? Crec que això és inacceptable. No ens podem permetre una justícia que respongui a tres anys vista".

Es preveu un col·lapse monumental als jutjats socials, civils i mercantils amb una allau de presentació d'expedients de regulació a partir del setembre. Per això, el TSJC aposta per fer més feina telemàtica i sobretot celebrar judicis totes les tardes, que actualment només representen el 2%.

El departament de Justícia assegura que a totes les sales de vistes de Catalunya ja es podran celebrar judicis per videoconferència amb 447 noves llicències, que han suposat una inversió de 131.000 euros. Els jutges sempre han d'estar en seu judicial però poden intervenir a distància les policies, metges forenses, advocats, procuradors, detinguts i presos.

El president dels jutges a Catalunya, Jesus Maria Barrientos recorda que els 75.000 judicis que s'han deixat de fer en 11 setmanes tampoc es podran assenyalar d'avui per demà. "Seguim tenint problemes per complir amb les agendes ja programades de fa un any i necessitem com l'oxigen per respirar una agenda de tarda perquè sinó no podem complir amb el propòsit d'intercalar els judicis suspesos".

A més, cal tenir en compte que si abans es feien cada dia 20 vistes ràpides ara se n'hauran de celebrar la meitat per poder desinfectar les sales entre judici i judici. "Les mesures sanitàries impediran convocar un número elevat de persones". Barrientos fins i tot ha parlat de problemes d'arquitectura per poder encabir moltes persones en una mateixa sala sense risc. Per això s'ha plantejat la possibilitat d'haver de treure part de l'activitat de la Ciutat de la Justícia, on a partir d'aquest dijous només s'hi podrà accedir l'Avinguda Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb cita prèvia o citació judicial i després probablement de fer llargues cues. Els jutges demanen un cop més paciència.

A l'Audiència de Barcelona, la situació és millor que als jutjats i creuen que abans d'acabar l'any hauran reprogramat tots els judicis pendents. Amb tot, el seu president ha demanat al departament de Justícia que acceleri la construcció de la futura seu judicial perquè la majoria de sales del Palau de Justícia són petites i si hi coincideixen més de 3 advocats hauran d'anar a la Sala Polivalent.