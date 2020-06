La Carrasca critica la "irresponsabilidad" del PP por "crear falsas expectativas" con el plan de Alcoinnova

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció critica la “irresponsabilidad” de Isabel Bonig "por crear falsas expectativas" a los promotores del proyecto de Alcoinnova en La Canal, cuya nulidad ha ratificado el Tribunal Supremo, por el perjuicio al principal acuífero de Alcoy que supondría de la actuación urbanística promovida por la empresa La Española en la partida del Canal de Alcoy. La Actuación Territorial Estratégica en La Canal anulada planteaba la recalificación de 469.261 metros cuadrados para uso industrial y terciario en un área de vulnerabilidad del acuífero del Molinar y en terrenos de la Red Europea Natura 2000 y de la zona de amortiguación de impactos del Parque Natural de la Font Roja.

La Carrasca considera que desde que se anunció el proyecto urbanístico Alcoinnova en La Canal vienen advirtiendo que el lugar elegido no era viable, que era legamente imposible la ubicación propuesta por La Española y que era una grave irresponsabilidad que se le creasen falsas expectativas a sus promotores. Centran sus críticas en el anterior gobierno del PP, y en particular en la actitud de la entonces consellera de Infraestructuras, Territorio y medio Ambiente, Isabel Bonig. "En lugar de actuar de manera responsable y de ajustarse a la legalidad, dio alas a la especulación urbanística, sin pensar en el futuro de nuestra ciudad, que sin agua lo pierde todo. No estaría mal que asumiera los responsabilidades de su mala gestión y al menos pidiera disculpas, especialmente a los persones que presentaron las 1.618 alegaciones que ella desestimó sin fundamento, como ahora se ha comprobado".

Los ecologistas celebran que el alto tribunal haya confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano que el 12 de abril de 2018 declaró nulo el plan por las deficiencias de la tramitación ambiental y por, entre otras cuestiones, admitir actividades peligrosas para el acuífero del Molinar. Añaden que el Tribunal Supremo ha intervenido a raíz de un recurso de casación presentado únicamente por la empresa promotora, “puesto que el nuevo gobierno de la Generalitat consideró que los argumentos del Tribunal Superior eran incontestables”.

Añaden que La Española planteó en su recurso 7 cuestiones, de los cuales el Supremo solo admitió a estudio una, relativa a la posible aplicación retroactiva de una reforma legal del año 2015 (el plan lo aprobó el 07-07-2014 el entonces consejera Isabel Bonig), recuerdan a través de un escrito. Según el Tribunal Supremo, señalan que no hubo ninguna contradicción entre las sentencias del TSJ que resolvieron el recurso del Ayuntamiento de Alcoy y el de las asociaciones ecologistas, puesto que los planteamientos eran diferentes. En este caso, como dice el Supremo: "no hay que negar que se vicia de nulidad el Plan cuando se omite el trámite de evaluación ambiental […], que es el que acontece en el caso de actuaciones"

Salvem l’Acuífer del Molinar y la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, los dos asociaciones que impugnaron ante el Tribunal valenciano el plan de urbanización de La Canal reiteran su satisfacción. "Siempre hemos dicho que la parte industrial de la actuación Alcoinnova es podía ejecutar en otros muchos lugares y así lo demostramos en el proceso judicial, con un estudio de la Universitat Politècnica de València que comparaba las alternativas de ubicación. Teníamos razón cuando alegabamos que elegir el Canal era la peor opción si es quería llevar adelante un proyecto serio y viable y no meramente especulativo. Finalmente, podemos felicitar a todo el pueblo de Alcoy, porque la sentencia del Supremo garantiza la preservación de nuestro principal suministro de agua potable". Agregan que la victoria judicial es el fruto de la dedicación de muchas persones anónimas, que de manera altruista han unido fuerzas. "No deja de ser significativo que el Ayuntamiento de Alcoy perdiera su recurso y que dos pequeñas asociaciones hayan conseguido ganar. Esto demuestra el valor de los esfuerzos colectivos y de la ilusión por el bien común".