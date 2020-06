La Red vecinal de ayuda mutua de A Coruña denuncia los casos urgentes a la espera de servicios sociales

Un grupo de integrantes de la Red vecinal de ayuda mutua de A Coruña se ha concentrado en la Plaza de María Pita antes del pleno apoyados por miembros de la Marea Atlántica. Denuncian que hay una decena de casos urgentes que precisan ayuda y están a la espera de la respuesta de los servicios municipales.

Han parado a la alcaldesa antes de entrar en el pleno y la portavoz de la Marea ha solicitado que se debatiera su situación:“Quería soliciar unha cuestión de orde, queríamos deixar constancia de que non nos parece de recibo o trato ás persoas que están agardando por unha cita dos servizos sociais fora do pleno por parte do Concello" a lo que la alcladesa a contestado: "o regulamento é claro respecto das cuestións de orde, o que acaba de facer vostede é una cuestión política, e non ten nada que ver cunha cuestión de orde."

La concejala de Servicios sociales Yoya Neira ha recogido los datos de los concentrados y su DNI para comprobar si ya han hecho las gestiones precisas y estudiar su situación.