La cúpula de la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas no ha sufrido daños

Tras la caída de parte del tejado de la Iglesia de la Asunción en Valdepeñas, este jueves, los técnicos han estado revisando el resto del tejado, así como la estructura de la bóveda de esta nave central. Unas instalaciones que, tal y como ha detallado el párroco de esta Iglesia, Enrique Galán, "está en buen estado". Por este motivo, en la tarde de este jueves, se procederá a reabrir este templo, cuya entrada se limitará a la puerta que da a la Plaza de España.

Asimismo, la zona ha quedado acordonada y, tal y como ha detallado el propio Galán, seguirá así durante varios días. Todo ello, hasta que los técnicos puedan acceder al propio tejado y puedan asegurar toda esta zona. Además, afortunadamente, al producirse a las 23:30h no hay que lamentar ningún daño personal, puesto que esta es una zona muy concurrida en este municipio. No obstante, según ha confirmado el propio párroco "ya a las 23 h me llamó la Policía Local porque había recibido diversas llamadas sobre crujidos en el tejado de la Iglesia [...] media hora después me volvieron a llamar para decirme que se había caído numerosas tejas".

AUDIO | Escucha las palabras del párroco de esta Iglesia

En cuanto a las causas, aún están siendo investigadas por los técnicos, aunque se podría deber a que parte de las tejas se han soltado de la parte superior de esta nave central y, como si se tratara de un efecto dominó, han ido cayendo todas las demás. De hecho, algunas de ellas caían en la Plaza de la Constitución, junto a los contenedores soterrados que hay en este punto.

También, Galán ha confirmado que "el próximo martes se instalará una gran grúa para que los técnicos puedan subirse al tejado [...] ahora tocará conocer si hay que rehacer todo ese tejado o, la parte que no se ha caído, se puede conservar". Un tejado de este templo, cuya restauración concluía hace apenas dos años. Unas obras que contaban con un presupuesto de 650.000 euros, que fueron financiadas al 50 % por el Ayuntamiento de Valdepeñas y la propia Iglesia. Una restauración de la que se hizo cargo la empresa ciudadrealeña Construcciones Vivar Fuentes.

Ignacio López: "Fue como un trueno"

Por otro lado, la Cadena SER ha hablado con la persona que subió a sus redes sociales el vídeo del momento de este derrumbe. Su nombre es Ignacio López, quien confirmaba que "vivo cerca de la zona y escuché como un trueno, como si fuera una tormenta [...] Pero vimos que no había tormenta y vimos el vídeo y el polvo en la Iglesia".

AUDIO | Este es el testimonio de Ignacio López

Con ello, López ha reseñado que "anoche no había nada de viento ni, tampoco, hubo ningún seísmo". Por ello, este testigo de los hechos catalogaba, este suceso, como de algo "anómalo". En este aspecto, la Agencia Estatal de Meteorología, a esa hora, recogía que la racha máxima de viento estuvo en torno a los 20 km/h.

Finalmente, el perímetro exterior de toda esta Iglesia ha quedado acordonado. Una circunstancia que se prolongará, al menos, hasta la próxima semana. Todo ello, con el fin de asegurar la zona. Además, el próximo martes, se instalará una gran grúa para poder subir los técnicos de la empresa que acometió esta reforma, con el fin de evaluar, con exactitud, los daños producidos.

VÍDEO | Acordonada toda la zona de la Iglesia de la Asunción