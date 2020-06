Brutal paliza a un responsable de Vox por parte de un compañero de partido

Un compañero de partido le propina una brutal paliza al responsable de Vox en Aldeaquemada. Así lo adelanta Radio Jaén Cadena SER. El coordinador de la formación en este municipio jiennense se siente, además, desamparado por parte de la presidenta provincial de la gestora en Jaén, Salud Anguita, ya que no se ha hecho nada al respecto para solucionar esta situación.

La pesadilla del coordinador de Vox en este pequeño municipio jiennense comenzó al mediodía del pasado 24 de mayo en el restaurante de la Piscina Municipal cuando, según ha contado a esta redacción, prácticamente sin mediar palabra, el que fuera jefe de Comunicación de Vox en la localidad se ensañó presuntamente con el, agrediéndole de una forma desmesurada. El supuesto agresor, afirma, no fue elegido como jefe de Comunicación del partido por los miembros de Aldeaquemada, sino que se organizó supuestamente todo desde la provincial.

El agredido aseguraba a Radio Jaén sentirse "impotente y frustrado". También incapacitado para andar. Y no logra entender las razones de esta agresión a su persona, cuando no hubo ningún tipo de motivo para el enfrentamiento. "Me cuesta hasta ponerse las zapatillas. Solo voy del sofá a la cama", lamentaba.

Partes médicos y denuncia

Según los partes de baja consultados por esta emisora, se alude a dolores cervicales provocados por esta agresión. Ese mismo día, el Servicio Andaluz de Salud emite un parte al Juzgado de Guardia al que también hemos podido tener acceso. Ahí aparece claramente un "arañazo en mejilla izquierda con contusión abdominal". El arañazo en la cara, según dice el agredido, fue por uno de los puñetazos recibidos y sospecha que llevaba algo en los dedos que le provocó la herida abierta. La contusión abdominal es por una fortísima patada que puso punto y final a la agresión. En la denuncia ante la Guardia Civil se ratifica todo lo dicho y se muestra el miedo y temor que tiene actualmente el agredido por el agresor.

Esta es la denuncia que interpuso el agredido ante la Guardia Civil / Radio Jaén

"Al menos, y cuando menos, es una persona muy agresiva. Yo nunca en mi vida ni le había pegado a nadie ni me había pegado nadie. Yo he llevado una vida normal, me he podido enfadar más o me he podido enfadar menos pero siempre ha llegado un punto en que ahí se acabó la historia y ya está, no pasa nada. Pero jamás había visto que se echaran encima de mí con esa cara de odio y de saña, con esa cara tan violenta, tan sumamente violenta. Es que solamente pensarlo te dan hasta escalofríos", reconocía el agredido.

Se siente abandonado

Al parecer, tal como asegura a la SER, no es la primera vez que el agresor actúa de forma violenta e intimidante. El hasta hace 10 días coordinador de Vox en Aldeaquemada (puesto que tuvo que dejar por la imposibilidad física que le ha causado la paliza) dice sentirse desamparado por el partido a nivel provincial. Asegura que tras el conflicto realizó una llamada a Salud Anguita, presidenta provincial de VOX en Jaén, pero que no se han aportado ni soluciones jurídicas, ni ningún tipo de comunicación posterior, ni algo que ha echado mucho en falta, algún tipo de comunicado condenando la agresión violenta.

Nos contaba que "yo lo único que sé es que hoy es el décimo día en que sigo recuperándome, y no se han puesto en contacto conmigo. Me puse yo el mismo domingo (de la agresión) conforme pasó todo. Llamé a la Guardia Civil para que viniera mientras iba al Centro de Salud para que me atendieran. Y la llamé (a Salud Anguita), le dije que lo dejaba por lo que había pasado. Y poco más. No me han vuelto a llamar más". Recordamos que hubo fuertes diferencias internas en el Comité Ejecutivo Provincial a consecuencia de discrepancias con la gestión de Salud Anguita.

Servicios jurídicos de Vox

Es un agricultor autónomo que depende, según argumenta, "de su cuerpo para poder llevar un plato caliente a la mesa". Económicamente, reconoce, no pasa ahora por un buen momento y no sabe cómo podrá enfrentarse jurídicamente al proceso judicial. Sospecha que finalmente tendrá que solicitar un abogado de oficio porque Vox, a pesar de poseer servicios jurídicos, no le ha ofrecido ayuda en este aspecto. Aunque también dice no estar seguro de si el partido, a nivel nacional, ha tenido conocimiento de esta cuestión a través de Vox en la provincia.

En los últimos minutos de la conversación con esta redacción, también reconocía que le hubiera gustado que Vox hubiera criminalizado los hechos ocurridos "para que no vuelvan a suceder", y también haber sentido un poco más de apoyo por parte de la responsable del partido a nivel provincial, Salud Anguita.