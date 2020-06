Qué se puede hacer en fase 3 en Balears

El Govern ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de qué manera se regulará a partir de este lunes la fase 3 en las Islas. Al margen de recoger la movilidad entre islas o cómo se aplica esa nueva fase en el sistema educativo, ambas cuestiones ya se sabían, vamos con algunos puntos también a tener en cuenta.

Horarios

No hay horarios para salir a la calle y hay que respetar la distancia mínima de dos metros. Nunca grupos de más de 20 personas salvo si son convivientes.

En el decreto del Govern, se hace un llamamiento para fomentar el teletrabajo siempre que sea posible con las medidas de higiene y prevención necesarias. En caso de trabajo presencia, debe haber agua y jabón en todos los empleos o geles desinfectantes. Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros se debe asegurar que los trabajadores dispongan del material de protección adecuado.

Se debe aplicar una organización horaria para evitar el riesgo de coincidencia masiva en los puestos de trabajo.

Comercio

En los pequeños comercios, se permite el 50% del aforo total. Si hay más de una planta, 50% de aforo en cada una de ellas. Distancia mínima de dos metros y donde no se pueda mantener, sólo puede haber una persona.

Se debe establecer un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

En los mercados al aire libre, se autoriza la mitad de los puestos autorizados y garantizando los dos metros entre clientes. Los ayuntamientos pueden aumentar superficie o habilitar nuevos días para que se puedan respetar esas medidas.

Centros comerciales

Aforo del 40% en sus zonas comunes, 50% dentro de las tiendas manteniendo la distancia de seguridad. Se deben limpiar y desinfectar las instalaciones antes de empezar el día o al terminar. Aunque también se puede hacer a mediodía con una pausa dedicada al mantenimiento y limpieza.

Deben exponer el aforo en un lugar visible y tener un sistema de recuento y control del aforo para que éste no se supere incluyendo a los trabajadores. Si se puede, se debe habilitar una puerta para entrar y otra para salir.

Discotecas y pubs

No se permite su apertura aunque formen parte de otros establecimientos que tienen permiso para abrir.

Bares y restaurantes

Dentro de los locales se puede consumir con una ocupación de hasta el 75%. Igual en las terrazas, un 75% del aforo. Entre las mesas deben respetarse los dos metros de distancia. Se permite el consumo en la barra con dos metros entre clientes o grupo de clientes.

No se permiten los buffets.

Las mesas, sillas y la barra del local deben limpiarse y desinfectarse cuando el cliente termine el consumo. Debe haber dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del local y a la salida de los baños.

Se debe evitar el uso de cartas optando por pizarras, carteles o dispositivos electrónicos.

Se deben eliminar los productos de autoservicio como servilleteros o aceiteras priorizando los de un solo uso.

Hoteles y alojamientos turísticos

Se pueden abrir las zonas comunes con un 60% del aforo. En los espacios cerrados de hoteles como gimnasios o salas multiusos, deben ventilarse dos horas antes del uso.

Las actividades de animación o clases grupales no pueden superar el aforo de 20 personas y se debe respetar la distancia mínima de seguridad entre personas y entre el animador o entrenador.

Condiciones para el uso de las playas

Los grupos no pueden ser de más de 20 personas, salvo que sean convivientes y se debe garantizar la distancia de dos metros entre grupos.

Se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo en las playas siempre que se puedan desarrollar individualmente o, en el caso de actividades deportivas, también en modalidad en pareja, y sin contacto físico, y que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

Congresos, reuniones de negocio y conferencias

Se permiten este tipo de actividades siempre que no se superen las 80 personas.

Establecimientos y locales de juego y apuestas

Se pueden reabrir casinos y establecimientos de juego con un 30% de aforo siempre y cuando dentro de local no haya más de 50 personas en total incluyendo a trabajadores del local.

Actividades al aire libre para la población infantil y juvenil

Se permiten actividades al aire libre con un máximo de 60 participantes de entre 6 y 16 años. Los grupos puede ser de hasta 10 participantes más un monitor envitando el contacto entre diferentes grupos incluso durante el tiempo libre. El ueso de zonas comunes debe ser por turnos y extremando las medidas de higiene.

Bibliotecas

Tanto las públicas como las privadas siguen abiertas pero no se puede superar el aforo del 50% para el estudio en la sala ni en las actividades culturales que se puedan realizar en su interior.

Museos y salas de exposiciones

El aforo permitido es del 50%. Si se realizaran conferencia, talleres, conciertos o cualquier otra actividad, se debe limitar la asistencia al número de personas que permita mantener la distancia interpersonal de dos metros.

Cines, teatros y auditorios

Pueden ofrecer espectáculos siempre que no se supere la mitad del aforo permitido en la sala y se asignen las butacas con anterioridad. Si son salas cerradas, no se puede superar el 50% del aforo ni reunir a más de 80 personas. Si son al airel libre, no puede haber más de 800 personas ni superar la mitad del aforo.

Actividades de turismo activo y naturaleza

Se permite la actividad de los guías turísticos con cita previa y los grupos no pueden ser de más de 20 personas. Durante el recorrido deben evitarse las aglomeraciones. No se pueden ofrecer audioguías, folletos o productos similares.

Se pueden abrir zoológicos y acuarios con un aforo al 50% y con el límite de un tercio del aforo en las atracciones y lugares cerrados.

Velatorios

Se puede hacer con un máximo de 50 personas al laire libre o 25 en espacios cerrados.

En los entierros, máximo 50 personas. Siempre respetando la distancia de seguridad

Lugares de culto

Un 75% del aforo del recinto y debe estar publicado en un lugar visible. Cumplur las medidas de seguridad e higiene.

Bodas

Se pueden hacer al aire libre con un máximo de 150 personas o 75 en espacios cerrados.

Aquí puedes consultar el decreto del Govern