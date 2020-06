Un millar de personas claman contra el racismo en Palma y gritan: ¡Basta ya!

Alrededor de un millar de personas se han congregado este domingo en la plaza del Olivar de Palma, convocados por la recién creada plataforma de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de Mallorca (CNAAM), para oponerse al racismo y la discriminación, al grito de "¡Basta ya!"

La portavoz de la plataforma y una de las principales impulsoras de la concentración en repulsa por la muerte del afroamericano George Floyd durante su detención por la policía de Minneapolis, Kine Diagne, ha arrancado vítores cuando se ha dirigido a la multitud y se ha lamentado: "Es triste que con 17 años tengo que seguir luchando por lo mismo que hace 25".

"¡I can´t breathe!" (no puedo respirar), la última frase que pronunció Floyd ha sido una de las consignas más repetidas por los participantes en la concentración de Palma, con pancartas en varios idiomas: "No hay justicia sin igualdad", "Racism is pandemic", "Venda ambulant, solucions ja i de veres","Por mi historia, por mis ancestros, por mi comunidad, por un futuro mejor", "Mi pelo, mi tesoro, no me lo toques #Afroesbonito".

El coportavoz Guillem Balboa ha denunciado que la muerte de Floyd es "un abuso más" y "la gota que ha colmado el vaso" de "una situación estructural" en la que la sociedad del norte "está construida sobre un sistema que provoca exclusión social".

"Somos quienes más las sufrimos desde hace siglos, con 400 años de soportar un sistema que se ha construido sobre la base de nuestra exclusión", ha asegurado después de citar a símbolos de la lucha contra el racismo como Rosa Parks, Malcom X y Nelson Mandela.

"Esto es un acto de reafirmación, de dignidad y de sanación tras siglos de explotación, de humillación y deshumanización de los pueblos negros, pero no es un acto de victimización ni de resentimiento: Somos mucho más que la herida que nos han infringido y que los colores con los que nos han estigmatizado", ha dicho Balboa a los concentrados.

"¿Por qué no hay negros aquí en España conduciendo autobuses? ¿Por qué no hay negros en la administración?", se ha preguntado la secretaria general de la Asociación de Senegaleses, Safietuu Badji, que se ha dirigido a los concentrados en tres idiomas y ha proclamado: "Esto es la diversidad".

El presidente de la Asociación de los marroquíes en Baleares "Al Maghreb", Mustafá Boulharrak, ha destacado el carácter histórico de la concentración de este domingo "una demostración de rechazo al odio, al racismo y a los comportamientos xenófobos que van a más", y ha recordado a Lucrecia Pérez, como la primera víctima del odio en España.

Olayiwola Bukky, de la Asociación de Nigeria, ha hecho corear a todos "black life matters" (las vidas negras importan) al tiempo que hincaban la rodilla en otro de los símbolos de las protestas en todo el mundo por la muerte de Floyd.

Josephine Nduku, en representación de la asociación de Kenia, ha asegurado que la muerte de George Floyd ha hecho despertar a la sociedad: "Porque todos respiramos y vivimos del mismo aire".

En la concentración se ha leído también el manifiesto de la CNAAE estatal, que pide visibilidad para la historia de los afrodescendientes, una revision de la Ley de Extranjería más respetuosa con los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo y otras medidas contra "el racismo institucional y social antinegro, que no es solo una cuestión de los Estados Unidos".