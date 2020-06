Navarra incluye limitaciones en discotecas y festejos taurinos dentro de sus restricciones para la fase 3

Navarra ha sumado a su lista de medidas restrictivas en la fase 3 de la desescalada, que comienza este lunes, limitaciones en la apertura de discotecas y la organización de festejos taurinos permitidos por la legislación estatal, según una reciente orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, el Departamento de Salud, en un orden foral, retrasa la reapertura de las primeras, que sí podrán desplegar terrazas y reduce el aforo máximo de actos taurinos a 400 personas sentadas, en coherencia con otras limitaciones ya adelantadas antes sobre espectáculos y espacios de ocio y hostelería.

Más allá de estas medidas normativas, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recuerda que el coronavirus se transmite, de forma fundamental, en contactos estrechos, a poca distancia y de al menos 15 minutos de duración, al hablar, toser y estornudar, de ahí la importancia de mantener la distancia de seguridad, no estar cerca ni, por ejemplo, echarse el aliento.

El ISPLN también aconseja evitar las aglomeraciones, elegir espacios y encuentros al aire libre y mantener la distancia de seguridad entre personas. Estas medidas siguen siendo claves para evitar y minimizar el riego de contagios de COVID-19, ahora que la Comunidad Foral afronta el paso, desde mañana lunes, 8 de junio, a la fase 3 del plan de desescalada.

Según se recoge en una infografía preparada por el ISPLN con las claves de esta nueva fase, la primera recomendación vuelve a ser, si se tiene alguno de los síntomas del COVID-19, no salir de casa, ni al trabajo ni a cualquier otra actividad. Cabe recordar que esos síntomas son la fiebre, de 37 grados o más, la tos, la dificultades respiratorias y la pérdida del olfato o del gusto. En estas últimas fases también se vigilan por precaución otros síntomas, como la diarrea, los dolores musculares, de garganta o de cabeza, que no sean habituales en la persona o no tengan causa conocida. Si se tiene alguno de estos síntomas, se recomienda llamar al centro de salud correspondiente y, fuera del horario, al teléfono del Consejo Sanitario (948 290 290).

En caso de ser diagnosticado de infección por el SARS-CoV-2, desde las autoridades sanitarias se solicitará a cada paciente un informe de sus actividades en los últimos días y de las personas con las que haya tenido contacto. Es muy importante responder con la mayor exhaustividad posible en qué lugares se ha estado y con quién se ha compartido espacios. Esto permitirá hacer un rastreo de contactos que facilite el seguimiento de posibles nuevos casos, lo cual permite, a nivel individual, un diagnóstico precoz y un seguimiento más cercano de esas personas, y, a nivel colectivo, contiene la extensión del virus.

La distancia recomendada, la gran clave

Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra es clave elegir actividades saludables, de menos riesgo y adoptar las medidas preventivas adecuadas, manteniendo la distancia de seguridad aconsejada o, si no se puede, usando adecuadamente una mascarilla.

Algunos estudios plantean que las actividades al aire libre, al proporcionar luz solar y permitir más distancia y una circulación del aire más natural, hacen más difícil la transmisión del virus, por eso se recomienda que los encuentros sociales y familiares se realicen en el exterior y con las medidas preventivas citadas.

No todas las actividades y situaciones tienen igual riesgo. Celebrar un cumpleaños, con mucha gente, en un espacio cerrado, manteniendo largo rato conversaciones alrededor de una mesa con escasa distancia entre las personas tiene más riesgo que hacerlo en el campo, en grupos más dispersos y manteniendo distancia entre la gente.

Además, también se recomienda ventilar los lugares cerrados, abriendo ventanas o puertas, así como controlar bien las distancias, recordando que, por ejemplo, el alcohol y otras drogas pueden disminuir el control.

La mascarilla puede ser una buena aliada. Es obligatorio emplearla en el transporte y en todas las situaciones en las que no se puede garantizar el mantenimiento de esa distancia. Desde el ISPLN se incide en la importancia de hacer un buen uso de ellas: colocárselas correctamente, cubriendo desde la nariz hasta el mentón; no tocarla o manipularla más de lo necesario; lavarse bien las manos antes y después de ponérsela; y desecharla adecuadamente. Por último, se recuerda también la necesidad de practicar un lavado de manos de manera frecuente y correcta, sea con agua y jabón o con geles hidroalcohólicos.

Recomendaciones ante las nuevas actividades

El Plan de transición hacia la nueva normalidad llega a una fase más avanzada mañana lunes. Tras el trabajo conjunto entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Navarra, ya se anunciaron el pasado viernes algunas de las particularidades adoptadas en la Comunidad Foral de cara a esta fase 3 en diferentes ámbitos.

Así, aunque se amplían los aforos de terrazas (75%) y usos de mesas en el interior de bares (2/3 de su capacidad) no se podrán servir consumiciones en la barra. También se retrasa la reapertura de discotecas y otros locales de ocio, que sí podrán instalar terrazas si las tienen. Esta cuestión ha sido regulada en una orden foral de la consejera de Salud firmada hoy al conocerse ayer que el BOE autorizaba ya desde el arranque de la fase 3 estos locales, al mismo tiempo que daba vía libre, con unas condiciones superiores a las navarras (800 personas en lugar de 400) a los festejos taurinos.

Navarra, en cambio, sí ha levantado algunas limitaciones provenientes de la fase 2 como el cierre de peñas y sociedades gastronómicas o el tope de 15 personas para grupos en diferentes actividades (ahora serán 20), mientras que apela a esperar al menos hasta la última semana de junio, y en función de la evolución de la pandemia, para la apertura de piscinas recreativas y para la realización de ludotecas, campamentos urbanos y de verano.

De entrada, la llegada a la fase 3 conlleva la suspensión de las franjas horarias, que habían quedado reducidas a las establecidas para personas mayores, con discapacidad o con patologías previas. Ahora se trata de poner en marcha las alternativas más favorables a su autocuidado o al cuidado que necesite cada persona.

La fase 3 también supone, en general, una ampliación de los aforos respecto a los contemplados en la fase 2, mayor para los espacios al aire libre que para los cerrados, con mayor ocupación de los espacios públicos, en terrazas (siempre que no superen el 75% de su capacidad), comercios (al 50%), visitas a museos (también al 50%). Unas limitaciones que se plantean, precisamente, para poder seguir manteniendo la distancia seguridad entre personas y reducir riesgos.

En el ámbito laboral, por su parte, se sigue promoviendo el teletrabajo y también que las empresas elaboren protocolos para la reincorporación de su personal a la actividad presencial. Para conocer las medidas en cuestión de prevención, es importante consultar al servicio de prevención correspondiente o al Servicio de Salud Laboral del ISPLN.

El ISPLN incide en la necesidad de interiorizar y poner en marcha al máximo todas las medidas preventivas. Una vez más, el Departamento de Salud hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que la fase 3 se desarrolle con la máxima normalidad posible y minimizando el riesgo de dar pasos atrás.