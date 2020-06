Alberto Corbacho renueva con el Hestia Menorca

El Hestia Menorca y Alberto Corbacho de la Cruz renuevan su compromiso por una temporada más, la 2020/2021 será la segunda consecutiva del jugador de Palma de Mallorca en la isla vecina.

La pasada campaña promedió 24 minutos, más de 12 puntos y 11,4 de valoración por partido, destacando una vez más el 40% de fiabilidad desde el triple, anotando 84 de 208 intentos. Corbacho, de 200 centímetros y 35 años, ha militado en ACB en las filas del Obradoiro, el CGC y el Baskonia, además de labrarse una sólida carrera en LEB Oro, en la que llegó a disputar siete temporadas antes de dar el salto.

«La confianza de Oriol y su continuidad ha sido muy importante», Alberto Corbacho

No ha resultado complicado tomar la decisión «Quedarme ha sido una decisión muy fácil, me he sentido muy a gusto desde el primer día, la relación con el club, mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido excelente».

La pandemia privó al equipo acabar el trabajo empezado en agosto «Nos hemos quedado con la espina clavada por saber cómo podría haber acabado la temporada pasada, te quedas con la sensación de no haber acabado el trabajo, así que vamos a intentar hacer la mejor campaña posible». Ambición para seguir creciendo «Debemos mantener la ambición de seguir creciendo paso a paso y conseguir objetivos marcados».

«He recibido plena confianza de Oriol, su continuidad ha sido un punto muy importante, cada temporada está consiguiendo superar los objetivos marcados, para alcanzar de nuevos la siguiente». Y el apoyo del Pavelló Menorca siempre es un aliciente «Intentar que la afición se vuelque con nosotros de nuevo y traer el mejor baloncesto a la isla y que Bintaufa esté lleno y nuestra afición disfrute de un buen baloncesto».

«Ha sido y seguirá siendo un jugador muy importante», Oriol Pagès

Alberto Corbacho con la camiseta del Hestia Menorca. Fotografía Antxon Castresana.

El primer entrenador del Hestia Menorca reconoce estar «Muy contento por la renovación de Alberto Corbacho. Para nosotros ha sido y seguirá siendo un jugador importante, con una amenaza increíble desde la línea de tres puntos, capaz de romper un partido en cualquier momento».

Pagès destaca su calidad humana y compromiso «No descubriremos su calidad, pero por encima de su calidad quiero destacar su compromiso con el equipo, el compromiso que ha demostrado tener durante este año y lo fácil que ha puesto las cosas para renovar». Sin duda «Es un orgullo que quiera seguir con nosotros, refuerza nuestra idea de club y de equipo, un jugador con su experiencia elogia lo que estamos haciendo y quiere quedarse un año más para hacer disfrutar Bintaufa con sus triples».

Alberto Corbacho se suma a Urko Otegui, con contrato, para cimentar la estructura del Hestia Menorca 2020/2021 y afrontar una temporada que, una vez más, hará vibrar las gradas del Pavelló Menorca.