L'exjugador sordmut expulsat per protestar al Bernabéu: "L'àrbitre va decidir robar-nos el partit"

Al 'Què t'hi Jugues!' hem pogut aconseguir el testimoni de Damir Desnica, l'exjugador sordmut del Rijeka que va ser expulsat per protestar al Bernabéu, en una eliminatòria de la UEFA enfront del Reial Madrid (any 1984). Aquella competició la va acabar guanyant el conjunt blanc després d'eliminar als croats (3-1 a l'anada i 3-0 a la tornada).

Aquesta eliminació no va estar exempta de polèmica: des de l'expulsió d'un jugador sordmut per protestar (a qui entrevistem al 'Què t'hi Jugues!') fins a la senyalització d'un penal "inventat". De fet, segons expliquen diverses fonts i el propi Desnica, aquell àrbitre belga va ser 'castigat' per la UEFA sense tornar a arbitrar més.

"L'àrbitre va decidir robar-nos el partit, va ser un robatori"

"Bé, el que més recordo d'aquell dia és que l'àrbitre em va expulsar de forma injusta, i va ser un cop molt dur perquè jo volia acabar el partit. Ens havia costat molt arribar fins aquí. Però aquell àrbitre va decidir robar-nos el partit, és així, va ser un robatori. Van utilitzar totes les tècniques possibles per evitar la victòria del Rijeka. El penal que xiula a favor del Madrid és un penal inventat! Ells només van ser capaços de marcar després de tres expulsions i un penal fabricat".

"Em va treure la segona groga per protestar. Increïble"

"En aquell partit al Bernabeu, l'àrbitre literalment ens va destrossar amb les tres expulsions. A dia d'avui encara no he entès per què em va treure la segona groga i em va expulsar. És incomprensible! L'àrbitre va xiular una falta, però jo no vaig sentir el xiulet i vaig seguir corrents. Quan vaig veure que tothom s'aturava vaig decidir llençar la pilota fora i l'àrbitre em va treure la primera targeta groga. I després em va treure la segona i em va expulsar: l'explicació que em van donar és que havia protestat. Increïble".

"Van ajudar al Madrid, hagués estat una vergonya que perdessin contra el Rijeka"

"Sincerament crec que van ajudar al Madrid perquè en aquell moment hauria estat una immensa vergonya pel GRAN REIAL MADRID que un modest equip com el Rijeka l'eliminés de la UEFA. Però el que sap tothom és que el Rijeka va ser superior i va jugar molt millor en aquell partit. La UEFA va decidir suspendre de per vida l'àrbitre del partit, i crec que és la millor decisió que podien prendre: a més és la prova que demostra que el que vam viure al Bernabeu va ser una absoluta injustícia".

Com hem entrevistat a Damir Desnica?

Des del 'Què t'hi Jugues!' s'ha aconseguit contactar amb l'entorn de l'exjugador sordmut del Rijeka i ha estat el propi Damir Desnica qui ens ha fet arribar les respostes per escrit. Un manuscrit al qual el seu mateix entorn hi ha posat veu i ens ha pogut traduir del croat a l'anglès, per tal que tots els oients del programa poguessin comprendre perfectament el seu testimoni.

La crónica de 'El País'

Aquell novembre de 1984 El País va publicar una contundent crònica amb el següent titular: "Un árbitro belga arrolló al Rijeka en el Bernabéu". Aquí us deixem l'enllaç a la crònica del periodista José Damián González.