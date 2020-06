Un dron controlará los aforos en las playas de Cádiz

Un dron controlará los aforos en las playas de la ciudad de Cádiz este verano. Es la innovación tecnológica que permitirá avisar si se está aproximando el lleno y llevar al cierre de los accesos dentro de los protocolos de protección ante el coronavirus. Esta medida será reforzada por los controles de socorristas desde las torres de vigilancia y del personal de Protección Civil desde los paseos marítimos. "El lleno del pasado domingo puede ser una imagen habitual este verano", ha asegurado el concejal de Medio Ambiente de Cádiz, David Navarro, durante una entrevista en Radio Cádiz.

Navarro ha reconocido en su intervención en la emisora que el domingo no se cumplió el protocolo establecido cuando se cerraron los accesos en la playa de Santa María del Mar. Entonces un socorrista avisó de que el aforo se había completado, se alertó por megafonía y fue entonces cuando la Policía local al escuchar el mensaje procedió al cierre de la playa. "Es todo nuevo y hay que ir precisando cómo se hacen las cosas", ha admitido el edil.

El protocolo municipal establece que el primer aviso debe ser previo y coordinado con la Policía local. "Debe alertarse de que el aforo está al ochenta por ciento por megafonía y, con esa información, la Policía local debe estar preparada por si se termina de llenar y hay que cerrar", ha detallado Navarro. La información de cómo está el aforo llegará mediante la adquisición de un dron, para lo cual agentes de la policía local ya están formándose para su correcto uso. "Empezará a funcionar en breve, estará listo para la temporada alta", ha anunciado el concejal.

El dron aportará datos fundamentales sobre el aforo, que se sumará a los cálculos que hagan socorristas y Protección Civil. No habrá agentes apostados en azoteas como inicialmente se anunció. "Lo pensamos, pero hemos visto que no sería efectivo", ha explicado Navarro, quien admite que esta tarea no es sencilla. "Hay que tener en cuenta que las playas de Cádiz son playas con múltiples accesos. Es muy complicado poder controlar todas las entradas".

Navarro, a pesar de que no se siguió el protocolo establecido, se siente satisfecho de cómo resultó la primera experiencia de cierre de una playa en Cádiz. "Creo que los gaditanos dieron una lección de civismo". Y ha apelado a la responsabilidad individual para cumplir las normas que aparecen en los carteles que dan acceso a las playas, incluso aquella que asegura que cada familia no debe pasar más de cuatro horas. "Es una norma que incluyó la Junta de Andalucía. Es imposible de controlar. Dependerá de la gente y de que entre todos intentemos hacer las cosas lo mejor posible".

Navarro recuerda que no es recomendable llevar pelotas ni tablas de surf para niños este verano. "Tenemos que adaptarnos a que es un verano atípico. Pero en los días de mayor afluencia será difícil que respetemos la medida de distancia social si llevamos esos objetos".

El concejal ha criticado a la Junta de Andalucía por no informar de cómo va el proceso de selección de auxiliares de playa (58 le corresponden a la ciudad) ni sobre los 120.000 euros que le correspondían a la ciudad como equipamientos para playas. "Anuncian muchas cosas, pero luego no informan oficialmente de nada".

Navarro dice que no va a sentarse con Horeca para analizar su propuesta de acotar una parte de la playa a los turistas de hotel en Santa María del Mar y La Caleta. "No contemplamos en ningún caso privatizar nuestras playas, así que no nos planteamos ni siquiera hablar de este tema", ha zanjado.