Fernando Vidal visita Abegondo en la semana del regreso liguero

El presidente de Deportivo, Fernando Vidal, acudió este martes a la Ciudad Deporitva de Abegondo para conocer de primera mano cómo están transcurriendo los entrenamientos del Deportivo. Según avanzó el diario As, Vidal acompañó a Richard Barral, el asesor deportivo, hasta el césped para ver el primer entreno de la semana del Dépor, que el domingo retomará la competición después del parón de tres meses por el coronavirus.

Fernando Vidal no se dirigió a sus jugadores ni les dio ninguna charla, ya que el protocolo de la Liga es muy estricto en este sentido, y su visita, según fuentes del club herculino, fue por mero interés de seguir los entrenos y saludar a los empleados del club.

Golpe de efecto presidencial

No suelen acudir en demasiadas ocasiones los presidentes del Deportivo a la ciudad deportiva. Sus visitas se reservan a momentos concretos y tienden, en muchos casos, a dar empujones anímicos o a “poner las pilas” a plantillas que están atravesando malos momentos de resultados o juego.

Así fue de forma histórica desde la época de Augusto César Lendoiro o la de Tino Fernández. Fernando Vidal tampoco es un asiduo a la ciudad deportiva, ya que delegó ese trabajo en Richard Barral y en la dirección deportiva. Su visita, en la semana del regreso de Liga, pretende ser también un revulsivo. Los jugadores, que vieron al presidente desde la barrera, conocen todo lo que se juega el equipo y la presión aumenta.

Ante el Sporting sin Vallejo

La presencia de Vidal coincidió con la enésima mala noticia desde la enfermería. El deportivista Hugo Vallejo se lesionó y no estará ante el Sporting en el primer partido de la competición. El atacante propiedad del Real Madrid sufre una lesión muscular que lo dejará “unos días en tratamiento médico y de fisioterapia”. No se trata de una lesión de gravedad, pero sí lo suficiente para perderse el partido del domingo. Sin embargo, hay cierto optimismo en que el ex del Málaga sí pueda estar ante el Oviedo la próxima semana.

Según el parte médico del Deportivo sobre Hugo Vallejo, se trata de “una lesión muscular en el semitendinoso de su pierna derecha. A medida que la evolución lo permita, el atacante deportivista iniciará su proceso de readaptación con el readaptador del primer equipo, Fran Molano; como paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo”. La baja de Vallejo se une a la de Ager Aketxe, que la semana pasada se lesionaba también en Abegondo.