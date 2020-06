Mujaid explica que superó la COVID-19 en un día y solo tuvo fiebre

El central del Deportivo Mujaid Sadick ha explicado que superó la COVID-19 en un día y que solo tuvo algo de fiebre. Los test de seroprevalencia a los que fue sometido por parte del club y LaLiga antes de reiniciar la actividad confirmaron que tenía anticuerpos y este martes indicó cómo pasó el coronavirus.

"Fue un día cuando estaba en Londres, en casa de mi familia. Tuve 38 de fiebre, pero al día siguiente ya me recuperé. Aquí (en A Coruña) me hicieron las pruebas, confirmaron que lo había pasado, y no le doy más vueltas", indicó a pregunta de Efe en una rueda de prensa telemática.

Más tiempo le ha llevado recuperarse de una lesión muscular que se produjo en los primeros entrenamientos tras el parón por la COVID-19, pero de la que, según dijo, ya está "recuperado" y a "disposición" de su entrenador, Fernando Vázquez, para el choque con el Sporting de Gijón el próximo domingo en el Estadio Abanca-Riazor.

Esa cita la consideró "muy importante, vital" porque retomar la competición con "tres puntos daría alas" al Deportivo, que está en puestos de descenso.

Respecto a su contrato con el conjunto coruñés, reconoció que en la cuarentena ha mantenido conversaciones con el club, pero precisó que la renovación no es algo que ahora esté en su "cabeza".

"Me quedan dos años de contrato, estoy feliz y más pendiente de los once partidos que quedan y salvarnos", advirtió.