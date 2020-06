Vecinos y entidades de la Zona Norte trasladan a Oltra el "abandono" que han sufrido durante la COVID-19

La primera salida de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, desde que se declarara el Estado de Alarma el pasado mes de marzo ha sido a Alicante. En un principio, para visitar los dos Centros de Acogida Temporal de Emergencia (CATE) habilitados por la Generalitat en la provincia durante la pandemia. Sin embargo, la también consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad ha aprovechado su estancia para reunirse con colectivos, entidades y asociaciones vecinales de la Zona Norte.

En el encuentro, que se ha alargado durante más de dos horas, han participado representantes de barrios como Colonia Requena, 400 viviendas, Virgen del Remedio o Nou Alacant y asociaciones como FAGA, Ampa Virgen del Remedio-Programa Mediación Cultural, Alicante Acoge y Juan XXIII, que le han trasladado la situación de “abandono” que sufren y que se ha visto agravada con la pandemia, así como la inacción que vienen denunciando por parte del Ayuntamiento de Alicante.

La reunión ha servido, según Oltra, para escuchar la situación de "profundas carencias sociales que se ven a simple vista". Pero también para recoger "la sensación de abandono que sienten" muchas personas que, "no es que no llegaran a fin de mes, es que no llegaban a fin del día".

Por ello, "es muy importante trabajar a largo plazo" en un plan de choque que tenga "toda una visión poliédrica de la problemática" social. En este sentido, Oltra se ha comprometido a mantener encuentros periódicos entre su Conselleria y las asociaciones de la Zona Norte con el fin de abordar sus problemas y buscar soluciones.

Durante el encuentro también se ha abordado la inminente puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cómo se va a complementar con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La vicepresidenta ha vuelto a remitir a la acumulación de expedientes en el Ayuntamiento de Alicante, que, según apunta, rondan los 1.600.

Además, se ha comprometido a hablar con el Ayuntamiento de Alicante sobre aquellas competencias que sean municipales, como la limpieza o la policía de barrio.

"Con el alcalde de Alicante he hablado durante el confinamiento"

La reunión de Oltra con las entidades de la Zona Norte había desatado las críticas del equipo de gobierno municipal, que le acusa de venir "a hacerse la foto" después de tres meses en los que, según denuncian, no se ha preocupado por la situación de vulnerabilidad de estos barrios. Pero la vicepresidenta no entiende esta polémica.

En declaraciones a Radio Alicante, Oltra ha explicado que estos colectivos le pidieron la reunión previamente y que se ha concretado ahora aprovechando su visita a Alicante. Además, recuerda que durante estos meses de confinamiento su Conselleria ha estado "elaborando toda la normativa que hacía falta" para responder a la emergencia social. Entre ella, el decreto de ayudas para que los ayuntamientos pudiesen disponer de dinero para hacer frente a las necesidades sociales y que, en el caso de Alicante, asciende a 911.000 euros. Una cantidad que debía servir también para que el Ayuntamiento contratase a ocho personas para reforzar la red de atención a los barrios vulnerables.

Además, la vicepresidenta niega que no se haya interesado por la situación y asegura que durante el confinamiento ha mantenido conversaciones con el alcalde Luis Barcala. "He hablado con pocos alcaldes durante estas semanas porque me he dedicado más a sacar normativa o ese decreto de ayudas para los ayuntamientos, pero precisamente con el alcalde de Alicante he hablado", apunta.