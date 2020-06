Salaya: "Sería demoledor tener una recaída este verano"

El alcalde de la ciudad de Cáceres, Luis Salaya, ha pasado por los micrófonos de la SER para dibujar los planes del Gobierno local en el tránsito hacia la nueva normalidad. Las piscinas municipales abrirán el 19 de junio, en próximos días volverá a funcionar la zona azul y hay calles, como el eje San Antón - Parras y Clavellinas, que podrían no volver a ver los coches, ya que con casi total seguridad, ha dicho Salaya, se reconvertirán en peatonales para siempre.

Los parques infantiles y las instalaciones deportivas se reabrirán en cuanto lo consienta la Junta de Extremadura y se pueda garantizar la seguridad y el mercadillo franco, que hoy ha celebrado su primera sesión poscororonavirus tardará mucho en volver a ser como era, aunque en próximas ediciones sumará algunos puestos y volverá el textil.

En cuanto al regreso de los trabajadores al Ayuntamiento, el alcalde asegura que se está realizando un estudio “servicio por servicio” y barajando la posibilidad de dividir los equipos en dos turnos, siempre que el departamento lo permita, para alternar cada mes 15 días de trabajo presencial y 15 de teletrabajo. Un análisis en el que participan de manera directa los jefes de cada área.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN POR UN POSIBLE REBROTE

Preguntado por la política de movimiento aplicada por el Gobierno regional, Salaya respalda la prudencia que marcan sus decisiones, ya que hasta la fecha ha estado muy preocupado por todos los movimientos no permitidos que se han estado produciendo con destino a Cáceres. En este sentido ha asegurado que“tener una recaída este verano sería algo demoledor para la ciudad”, al tiempo que se ha mostrado convencido de que los meses que tenemos por delante se parecerán mucho a los del año pasado, pero con “mascarilla y distancia de seguridad”

PRIMER AÑO DE LEGISLATURA

El próximo lunes, 15 de junio, Luis Salaya celebrará su primer aniversario con el bastón de mando de la ciudad. 365 días que han sido muy distintos a cómo el los hubiera imaginado. Con la crisis del coronavirus acaparando toda la atención y la gestión de los últimos meses, y con las grietas del acuerdo con Podemos ya cerradas, Salaya se muestra satisfecho por haber conseguido “posicionar al Ayuntamiento como un aliado para los inversores”, por promover el cambio del PGM que está permitiendo la instalación de “varias empresas fotovoltaicas que van a generar más de 1.000 puestos de trabajo”, y por conseguir que “al menos cristalicen dos iniciativas relativas a centros comerciales”.

En relación con el proyecto de la explotación de la mina de litio en la falda de la montaña, Salaya ha dado un paso más en sus declaraciones. “Creo que no va a haber mina en Cáceres”, “creo que no va a salir adelante”, ha dicho en la entrevista concedida a esta emisora, al tiempo que ha pedido a los vecinos y a las asociaciones que se oponen a su explotación que no bajen la guardia en sus protestas porque “se trata de un proyecto que genera mucho daño a la ciudad para los pocos puestos de trabajo que crea”.