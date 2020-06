Polémica en Gijón: un bar solicita "no tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos"

Polémica en Gijón. El bar Saurom ubicado en la zona de Fomento ha publicado en sus redes sociales un mensaje donde pedía "no tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos". Los propietarios debieron entender que era algo gracioso aunque la respuesta fue bien distinta a lo que ellos esperaban. Diversos colectivos han criticado el mensaje "machista" del establecimiento. La presidenta del Conseyu de la Mocedá, Aridane Cuevas, asegura que los dueños han explicado que se trataba de "una broma interna" y lamenta que este tipo de mensajes todavía sigan presentes en la sociedad.

También se ha sumado a las críticas la asociación Mujeres Jóvenes de Asturias. A través de su Facebook, han explicado que "quizás sea porque existe un riesgo real de que vuestra clientela le toque las tetas a la camarera con las manos infectadas de COVID-19, en cuyo caso no solo tendríais que reforzar las medidas de seguridad sino que deberíais también revisar a qué clase de personas dejáis entrar en vuestro bar". Además el colectivo añade que "puede también que sea por hacer la gracia, pero en ese caso lo que deberíais hacer es revisar vuestro sentido del humor, porque gracia no nos hace ninguna".

Por último recuerdan que "legitimar y blanquear la violencia y el acoso sexual en forma de chistes dice muy poco de vosotros, un local de ocio nocturno al que mayoritariamente acuden jóvenes (algunos menores de edad, pero eso ya no es cosa nuestra). No entendemos muy bien a qué tenemos que esperar para que este tipo de "chistes" desaparezcan, ¿a que la camarera sea realmente acosada? Quizás para entonces será tarde, y desde luego vosotros no os haréis responsables de eso".

El establecimiento tras la avalancha de críticas ha retirado la publicación y ha pedido disculpas por un "error machista". También han apuntado que se trataba de "una broma interna" que no tenía la intención de ofender.