Tour de France 2020, la carrera virtual sí se disputa en su fecha prevista

Entre el 27 de junio y el 19 de julio se iba a disputar la edición 2020 del Tour de Francia. Pero la pandemia mundial de coronavirus ha provocado un retraso general del calendario UCI World Tour y finalmente la ronda francesa arrancará el 29 de agosto (empujando, entre otras, a la Vuelta a España a finales de octubre y principios de noviembre). Pero la versión virtual de la carrera ciclista más importante del mundo sí ha llegado puntual conforme a las fechas previstas. Los usuarios de PS4 y Xbox One ya disfrutan de Tour de France 2020, el juego oficial, con un buen puñado de novedades, entre ellas la sintonía oficial del Tour.

La principal novedad de esta edición es el estreno de una nueva cámara en primera persona que lo cambia todo. Ahora podemos sentirnos dentro del pelotón, pelear por la posición en el esprint y vivir las pendientes de puertos míticos como el Grand Colombier. Es especialmente espectacular en los descensos, donde alcanzaremos velocidades cercanas a los 80km/h. y nuestra adrenalina se disparará. Esta nueva perspectiva es buenísima, aunque se echa en falta algo más de balanceo para recrear de forma más fiel el avance de los ciclistas (una decisión que quizá se haya tomado para favorecer la estabilidad de la vista).

Las contrarrelojes también han sufrido un profundo renmodelado y ahora no son una etapa más, tienen su propio modo de control. En esta edición 2020 podemos poner a nuestro ciclista en postura aerodinámica de crono para que mantenga más velocidad y gaste menos energías, con la contrapartida de que nuestra bici maniobra peor en las curvas. Es un sistema sencillo pero que nos exige atención máxima para valorar cuándo cambiar entre la postura de crono y la normal. Afortunadamente contamos con las órdenes del director de equipo durante la prueba, que ahora son más concretas y útiles alertándonos de los siguientes puntos de interés en el trazado.

Como juego oficial que es, Tour de France 2020 cuenta con el recorrido oficial del Tour de este año y (casi) todos los equipos, lo que nos garantiza etapas míticas como la cronoescalada de La Planche des Belles Filles solo una jornada antes de llegar a París. INEOS y Alpecin Fenix no estaban presentes de lanzamiento y llegarán al título mediante una actualización posterior. De esta forma ya podremos manejar al vigente campeón Egan Bernal y a rivales como Roglic (Jumbo Visma), Fuglsang (Astana) o Nairo Quintana (Arkea). Además incluye etapas de otras ediciones recientes, con mención especial para las subidas al Mont Ventoux y Alpe D'Huez, y otras rondas como el Criterium Dauphiné, la Paris Niza y varias clásicas: este año se estrena la Lieja Bastoña Lieja, que acompaña a otros monumentos como la Paris Roubaix.

El interfaz de pantalla ha cambiado ligeramente en esta edición. Ahora el medidor de esfuerzo (pedalada) está en el exterior de nuestros círculos de energía y es más grande para calcular mejor qué fuerza queremos imprimir a los pedales. Los geles para recuperar energía se han colocado en el interior de esos círculos, y el medidor de viento, en lugar de una línea roja sobre nuestra velocidad, es una silueta más visible cuanto más fuerte sopla. Además se ha añadido un esfuerzo sostenido manteniendo pulsado el botón de esprint, que nos permite aumentar el esfuerzo temporalmente al 120% sin levantarnos del sillín, en lo que eran especialistas ciclistas legendarios como Miguel Induráin. Y por cierto, los ciclistas míticos como Induráin, Mercx, Hinault, Pantani o Contador están presentes en el juego en el llamado Dream team, aunque hay que editar sus nombres para que sean los correctos.

Repiten modos alternativos como las pruebas de descenso y esprint (ojo a su espectacularidad en primera persona), Equipo Pro (para manejar un equipo estilo manager y llevarlo a lo más alto) y Líder Pro (creando nuestro propio ciclista para cumplir misiones de escapadas o victorias). Pero el modo que no está de lanzamiento es el online, Cycling Series. La desarrolladora Cyanide ha prometido que llegará a finales de junio/principios de julio, y corrigiendo los errores de la pasada edición en la que no se podían encontrar rivales por internet. El modo online tiene potencial, coleccionando cartas para confeccionar nuestros equipos, pero se deben corregir los errores que lo hacían injugable el año pasado. Este año, además, se podrán comprar ciclistas con dinero real para aumentar nuestro pelotón particular.

El apartado audiovisual sigue siendo el más flojo del conjunto. El juego apenas ha avanzado gráficamente y, estando los ciclistas muy bien recreados sobre sus bicicletas durante la carrera, el momento podium es realmente deprimente con las mismas caras para todos y sin parecido alguno con sus dobles reales. Similar pasa con el público, que continúa con actitud robótica en los márgenes de las carreteras. Además utilizar la cámara rápida para avanzar kilómetros provoca en algunas ocasiones tirones a la hora de retomar la marcha a velocidad normal. En cuanto a audio las voces pueden ponerse en inglés o francés, y el volumen sube ligeramente cuando vamos en primera persona, aunque se echan en falta más efectos propios del interior del pelotón. Los textos un año más sí están bien traducidos al español.

Más actualidad

También ha llegado al mercado estos días Pro Cycling Manager 2020 (PC), la versión de gestión/ manager de los creadores de Tour de France 2020 (Cyanide). Uno de sus puntos fuertes vuelve a ser la variedad de carreras reales del calendario internacional como Tour, Vuelta o Giro, además de clásicas y campeonatos nacionales. Además su soporte para mods y bases de datos creadas por jugadores abren puertas enormes para su disfrute. En cuanto a su modo carrera, el interfaz ha cambiado para añadir más información en la pantalal principal, y se estrena la moral como una nueva variable que gestionar como director: influye en la forma del corredor y también en su predisposición para renovar con nuestro equipo o ser fichado por otro. Hay que tener en cuenta factores como los entrenamientos, su rol en carrera o las rondas en las que compite cada ciclista, añadiendo profundidad a nuestra experiencia como director.

Los Sims4 (PC, Mac y consolas) ya cuenta con su expansión 'Vida Ecológica' en la que tenemos que velar por el medio ambiente que rodea a nuestros sims en el nuevo mundo disponible (Evergreen Harbor), que ahora está realmente contaminado. El ahorro de energía o el apoyo a actividades como los huertos ecológicos dependen de ciertas votaciones semanales y nuestra influencia en la comunidad. El juego ha recibido nuevos espacios comunitarios donde vender manualidades o levantar un jardín, así como nuevos rasgos (fabricante, fan del reciclaje, ecomaníaco), aspiraciones (elaborador experto, innovador ecológico), nuevas profesiones (diseñador de ingeniería civil, fabricante), además de nuevos peinados y vestidos.

La UEFA Euro 2020 en eFootball PES 2020 / Konami

eFootball PES 2020 acaba de recibir de forma gratutita en forma de actualización la UEFA Euro 2020, una competición de selecciones que debido al coronavirus se ha tenido que desplazar a 2021. Con ella llegan las 55 selecciones nacionales europeas, la competición oficial, recreaciones detalladas de los estadios de Wembley y San Petesburgo y el balón oficial. Además este Datapack 7.0 incluye también nuevas leyendas para MyClub con momentos icónicos de jugadores como Bergkamp, Casillas, Roberto Carlos, Pirés o Guti.

Bandai Namco ha anunciado que el simulador de conducción Project Cars 3 (PS4, Xbox One y PC) llegará a las tiendas este verano. Se trata de uno de los juegos más completos y complejos del universo automovilístico, y sus cifras asustan: más de 200 coches reales de competición y más de 140 circuitos. Además el juego contará con ciclos de luz de 24 horas, cambios climáticos y simulaciones de las cuatro estaciones del año. Por primera vez podremos tener vehículos propios en el modo carrera y se ampliarán las opciones de personalización estética y mecánica en los vehículos, recreaciones al detalle de sus dobles reales.

Se acerca el lanzamiento de The Last of Us Parte II el próximo 19 de junio. Sony y Naughty Dog siguen amenizando la espera con interesantes vídeos entre bastidores, y el último se llama 'Dentro del mundo'. En él nos muestran los peligros que se esconden en el mundo exterior para Ellie y Joel, un mundo que ha crecido en tamaño, ambientaciones y posibilidades. Las nevadas o los accidentes del terreno influirán en la aventura y nuestras decisiones para avanzar y sobrevivir. Además también veremos los contrastes en la ciudad de Jackson, donde la vida pretende seguir igual que antes de la pandemia, y Seattle, que se ha convertido en casi una zona de guerra por las continuas luchas por los recursos. También se nos presentan a varias facciones que interactuarán con los protagonistas durante su periplo. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.