La feliz reapertura de las empresas infantiles

Érase una vez un lugar donde los niños eran muy felices. Con un barco pirata, con un montón de bolas de colores, lleno de súper héroes, princesas y admirados personajes. con una pista de baile y un teatro. Pero a mediados de marzo todo se apagó. El estado de alarma obligó a cerrar todo y los más pequeños quedaron confinados en sus casas. Tantos cumpleaños sin amigos, tantas comuniones pendientes, tanta diversión por disfrutar. La fase tres ha reabierto esa ilusión. La ilusión que comparten las empresas de ocio infantil que, como Valle de Cuentos, ha reabierto esta semana entre la preocupación, las ganas, la risa, las lágrimas, el miedo y la esperanza. Este lugar siempre ha estado lleno de emociones.

Ana Collantes ultima los detalles para que la primera fiesta de Valle de Cuentos tras el confinamiento sea un éxito. Todo está ya casi preparado. Desde el lunes se ha abierto la agenda para celebraciones y se están ultimando un campamento de verano llamado "Vencedor@s", en homenaje a todas las niñas y niños que han permanecido en sus casas durante todo este tiempo. "Han sido los grandes olvidados. No han estado con sus amigos, no han podido ir a clase, se han quedado sin sus fiestas. Y no ha habido una preocupación por ellos", lamenta.

Collantes recuerda que en los diferentes decretos sobre la desescalada no aparecieron durante mucho tiempo las empresas del sector de ocio infantil como la suya. Hasta que llegó el de la fase tres. Por eso, han vivido con especial incertidumbre su futuro. "También los padres, que han estado en casa con los niños, muchos trabajando, sin poder conciliar bien". Valle de Cuentos ayudaba a muchos de estos progenitores. Una ayuda que ahora regresa mediante estrictos protocolos de seguridad.

"Nosotros nos hemos certificado con una empresa especializada. No era una obligación, pero preferíamos por nosotros y por las familias que quedara acreditado que nuestros protocolos contra el coronavirus son correctos", ha explicado. Se ha tenido que restringir el aforo de las fiestas, los niños con más de seis años que acudan deben llevar mascarilla y espacios como el barco que funcionaba como parque de bolas va a permanecer clausurado".

Para compensar tanta norma, Valle de Cuentos pondrá a disposición de las fiestas personajes a demanda que serán anfitriones de cada celebración. Una canción acompañará el momento de colocarse las mascarillas y habrá más juegos y bailes que nunca. "Habrá menos utensilios que necesitan desinfección, y mucha más participación". Habrá separación para sentarse. "No prohibiremos que se sitúen en un sitio sino que, con pegatinas, les diremos donde sí pueden sentarse. Siempre en positivo".

Con la reapertura, vuelven los actores y animadores a esta empresa que, además, de su pasión por los niños, siempre ha tenido inquietudes escénicas. La pandemia frenó otro gran sueño de Ana Collantes: abrir en un local cercano, en la calle Brunete, Serendipia. "Quiero que sea un lugar complementario a Valle de Cuentos. Está pensado como escuela de arte, con escenario para conciertos y representaciones, locales de ensayo para baile y también con cafetería". Tras la mascarilla, se le encienden los ojos. Si todo va bien, abrirá en julio. Ningún virus parará el final feliz de este cuento.