Ayuso anuncia una investigación interna en su Gobierno sobre la gestión en las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apoyado que se celebre una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, iniciativa aprobada ya en la mesa de la Asamblea de Madrid. Entre palabra y palabra del Pleno del parlamento madrileño, Ayuso ha desvelado que también habrá una investigación interna en su Gobierno: “¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también”.

Fuentes del Gobierno regional explican que se pedirá un informe por escrito a las tres consejerías (a sus direcciones generales) que tienen el mando único, es decir, las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y Justicia.

Ayuso ha insistido en que no ha habido criterios políticos para no derivar a mayores de residencias a hospitales solo criterios geriátricos: “Nadie murió solo en esta comunidad y a todos los ancianos y a todas las personas que han fallecido se les ha tratado con absoluto respeto y dignidad. No ha habido ni una sola orden pública o política que haya decidido traslados o no”. La presidenta madrileña ha afirmado que los criterios siempre han sido “geriátricos o sanitarios” con los que se decidía “si era mejor que esas personas se quedaran en su casa, que era la residencia, o ir a un hospital donde, a lo mejor, no podían ser atendidos por la tensión a la que estábamos todos sometidos”.

La presidenta ha reconocido que hubo “hospitales y urgencias colapsadas” y que a las familias de los residentes hay que decirles que “se ha hecho lo humana y técnicamente posible con lo que se tenía y con lo que se conocía” porque se ha vivido “una situación de guerra”. Ayuso ha llegado a extender sobre su escaño un rollo de papeles en el que decía que estaban las residencias en las que ha intervenido su Gobierno.

Desde Más Madrid han instado a Ayuso a que pida perdón porque, para su portavoz, Pablo Gómez Perpinyà, el Gobierno regional “es responsable de un atentado contra un consenso social básico". Gómez Perpinyà ha añadido: "Que pase lo que pase no dejamos caer absolutamente a nadie tenga 1 o 99 años, gane 1 o gane 100”.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha señalado también al vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado. La diputada morada ha afirmado: “Es una vergüenza oírle hablar de este tema quitándole hierro al asunto como si no hubiese pasado nada y sosteniendo a los responsables con tal de preservar su sillón”.

Desde la ultraderecha de Vox, Rocío Monasterio ha dicho que apoya la comisión de investigación y ha llegado a pedir que vaya el vicepresidente del Gobierno estatal, Pablo Iglesias, a la Asamblea de Madrid pese a que las competencias de las residencias de mayores son de las comunidades autónomas.