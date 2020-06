Piden la reprobación de la Ministra de Industria

Los sindicatos de Alcoa presentarán una reprobación a la ministra de industria por la reunión mantenida ayer, que califican de vergonzosa y lamentable. Desde Comisiones Obreras, su Secretario de la Federación de Industria, Damián Manzano, exige ya una actuación contundente del Ministerio para revertir la venta de Alcoa al Grupo Riesgo.

El Ministerio de Industria, afirman, no puede seguir escondiéndose y debe desalojar ya al Grupo Riesgo de Alcoa. Manzano anunció que iniciarán el proceso de reprobación de la ministra pero no sólo eso; la carta de disculpas que esta mañana les envió el Secretario General de Industria, Raúl Blanco, por el ninguneo del que fueron objeto ayer, consideran que no es suficiente y exigen actuaciones de inmediato.

Por otro lado Comisiones Obreras y Soma Fitag UGT han anunciado que exigirán al Ministerio de Transición Ecológica planes de acompañamiento y de generación de empleo para la central térmica de Lada cuyo desmantelamiento cuenta desde hoy con el visto bueno oficial. Ambos sindicatos tambien exigen que se impida cualquier intento de deslocalización de Saint Gobain tras el ERTE que la empresa ha puesto en marcha, que no sea la excusa para una deslocalización y que se mantenga en Europa una industria estratégica como esta.