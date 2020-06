A Coruña no tendrá actividades deportivas este verano

Algo más de una treitena de trabajadores de Amartya, concesionaria del servicio de actividades deportivas en A Coruña, podrían quedar en paro porque el Concello, explican desde el comité de empresa, no prorrogará el contrato de estas actividades cuando termine junio. A Coruña no contará este verano con actividades deportivas municipales. El Concello habla de "intoxicación político-partidista".

El contrato había vencido ya en dicimebre y tras una primera prórroga el concello no realizará una segunda. Los trabajadores no entienden esta decisión. Consideran que, si existen reparos legales, se habiliten otros mecanismos para mantener el empleo durante el verano, tal y como había comprometido el gobierno local respecto a todas las concesiones municipales.

Alberto Ferreiro, miembro del comité de empresa, traslada así la preocupación del colectivo: "Una cerrazón total, así nos encontramos 34 trabajadores con reuniones continuas y con nuestro trabajo en el aire, una capital de provincia se está quedando sin programas deportivos para verano."

En una nota pública aseguran que las actividades deportivas volverán en octubre con todas las garantías sanitarias. En estos momentos trabaja el gobierno local en unos nuevos pliegos y recuerdan que existe el compromiso de mantener el empleo.

El gobierno local no aclara qué solución hay para los trabajadores

Sin embargo el gobierno local no aclara qué solución hay para los trabajadores que, si nada cambia, se irán al paro cuando empiece julio. Ignacio Borrego, concelleiro de Deportes, aseguran que PP y Marea Atlántica, a quien no cita expresamente, están realizando "intoxicación político-partidista": “Parece que hai dúas forzas políticas, que por certo tiñan que ter feito outras cousas para que non se chegara a esta situación, pero o compromiso do gobernó municipal e de Inés Rey é claro cos postos de traballo e cos dereitos de subrogación.”

La próxima semana se reunirá de nuevo la Comision de Deportes para tratar esta cuestión, tras las dos celebradas esta semana sin resultados concretos.