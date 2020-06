Las navieras avisan de que la reducción de enlaces con Formentera repercutirá en el empleo

Las navieras que operan entre Ibiza y Formentera han considerado este viernes que la reducción de escalas en el puerto de La Savina "repercutirá en todo", también en puestos de trabajo, y dudan que pueda compensarse con una mejora de la ocupación en las embarcaciones.

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la reducción es que la ocupación media de las barcas que viajan entre las Pitiusas es del 30 por ciento.

El gerente de Trasmapi, Rafael Cardona, ha recordado que la reducción de escalas es un tema que Consell o Govern valoraban desde hace tiempo. Desde la empresa han considerado que todo lo que sea racionalizar servicios manteniendo la calidad es positivo.

Desde la naviera han explicado que por ahora no manejan la información "completa" sobre la propuesta y así, ya solicitaron un segundo informe sobre la reducción de escalas para resolver posibles dudas o reticencias. "Hasta no tener este segundo informe, no se puede valorar del todo si se está a favor de la propuesta o en contra", ha señalado el gerente.

También ha considerado que Autoridad Portuaria debe analizar en mayor profundidad las operativas y ocupaciones de cada naviera y, a partir de aquí, decidir una serie de slots y rotaciones.

Según ha dicho, debido a la crisis provocada por el Covid-19 y en caso de aplicarse la reducción esta temporada, la medida tendría poca incidencia puesto que las navieras no llegarán a contar con los servicios que mantenían antes de la pandemia porque "es un año muy difícil".

"Con buen criterio Autoridad Portuaria quiere trasladar a las navieras y cuando se reciba la información básica sobre ello, se comenzará a trabajar", ha añadido el gerente, quien ha reiterado que si hay un 30 por ciento menos de escalas, habrá menos barcos y, por lo tanto, menos puestos de trabajos.

"Ellos dicen que la reducción se compensará con las ocupaciones. Cuando sólo afecta a una empresa, es posible, pero no vemos tan claro que no haya agravios para algunas de las navieras. No pueden hacer una media si tienen el nivel de ocupación por naviera. Pueden salir cuatro barcos a la vez y tener una media de un 30 por ciento, pero igual uno sólo ocupa un 10 por ciento y otro el 50. No es una cosa lineal y no supone que el mercado esté repartido. Es como si hay cuatro bares juntos y uno está lleno y otro vacío. Generalizar, hacer una media y aplicarla a todas las navieras por igual no acaba de ser cierto", ha considerado el gerente.

Sobre la mejora de la seguridad planteada por APB, el gerente ha reconocido que están de acuerdo con ello, pero, ha opinado, hay muchas maneras de hacerlo "porque en los últimos 25 años no ha habido ningún incidente a la hora de entrar o salir de La Savina. Igual no mejora la seguridad sólo reduciendo los servicios, también debe haber un adecuado control del tráfico en relación al movimiento, además de otras medidas a contemplar".

SOBRE LA REDUCCIÓN DE ESCALAS

El pasado miércoles, el Consell de Formentera anunció que las escalas marítimas en el puerto de Formentera se reducirán un 30 por ciento, tras conocerse el resultado de un estudio sobre la operativa del puerto de La Savina.

Así, se pasará de contar con salidas cada 30 minutos a salidas cada 60. Del máximo de 97 escalas que pueden registrarse en agosto en el puerto formenterés, se pasará a un máximo de 68.

El estudio presentado fue encargado por APB a instancias del Govern y del Consell de Formentera. Entre otros datos, pone de manifiesto que el puerto de La Savina, a pesar de su tamaño, presenta un tráfico de pasajeros comparable a otros puertos mucho mayores.

Además, el tráfico entre Ibiza y Formentera ha sufrido un incremento "vertiginoso" desde 2013, pasándose en Formentera de casi 12 mil escalas en 2013 a más de 22 mil en 2019, sin contar excursiones.

En verano, pueden llegar a coincidir hasta ocho barcos maniobrando, programándose en verano de 2019 hasta ocho entradas y salidas simultáneas, aunque el número de atraques disponibles es de cinco.