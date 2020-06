Madrid mantendrá restricciones más allá del estado de alarma y pedirá pasar a la fase 3 el 22 de junio

La Comunidad de Madrid finalmente sí pedirá el paso a la fase 3 de la desescalada. Hará el lunes 15 de junio la petición para pasar pasar de fase el lunes 22 de junio, un día después del fin del estado de alarma. Además, mantendrá restricciones más allá de la fecha de finalización del estado de alarma, el 21 de junio. El cambio de opinión de las autoridades madrileñas lo ha confirmado en la Asamblea de Madrid el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El pasado 10 de junio el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado anunció que la Comunidad de Madrid no pediría el pase a la fase 3. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado explicó entonces que no se había valorado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque la Comunidad de Madrid ya hizo una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar la fase 2 que no habían sido atendidas.

Residencias de ancianos

Además, a pesar del protocolo del propio gobierno de Ayuso que establecía lo contrario, el Consejero asegura que no hubo ningún anciano con síntomas que no fuera trasladado al hospital. "Nunca hemos dejado de trasladar a ningún mayor al hospital”, ha asegurado el popular Enrique Ruiz Escudero, a pesar de que familiares de fallecidos y trabajadores de residencias aseguran lo contrario. El consejero se escuda en los profesionales sanitarios, para los que pide respeto, y dice que todas las decisiones sobre derivaciones a hospitales se han tomado de acuerdo a criterios clínicos.