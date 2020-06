Jacobo Medianero: "Solo la idea de que la familia de Sara pueda recoger el Premio Princesa ya es un homenaje"

Mota del Cuervo tiene poco más de 6.000 habitantes. Sin embargo, durante este pandemia del COVID-19 ha perdido a una de sus vecinas más ilustres. Sara Bravo, la facultativa más joven fallecida por coronavirus. Una pérdida irreparable pero que la sociedad trata de amortiguar con la iniciativa para que su familia recoja el Premio Princesa de Asturias de la Concordia otorgada a todo el personal sanitario que lucha contra la pandemia.

"No hay fronteras para las redes sociales", explica en SER Gijón el alcalde de Mota del Cuervo. Jacobo Medianero ostenta el bastón de mando del municipio donde trabajaba la doctora. "El fallecimiento se produjo en un momento muy complicado. En la meseta tuvimos un mes muy malo de fallecimientos y el de Sara vino a preocuparnos más", reflexiona. "Estaban perdiendo la vida hasta seis personas al día en un pueblo de 6.000 habitantes. El municipio sufrió un shock al saber que una persona tan joven había fallecido y que estaba tan cerca de nosotros".

De la misma manera, todo mi apoyo a la plantilla del centro médico de #MotadelCuervo

Y mi apoyo tb a la iniciativa para que la familia de #SaraBravo pueda recoger el #PrincesadeAsturias — Jacobo Medianero Millán (@JacoboMedianero) June 4, 2020

El regidor no conocía a Sara Bravo, solo habían "coincidido puntualmente. La vi en el centro médico en un ocasión" y ahora quieren volver a intentar contactar con su familia, natural del pueblo zamorano de Santa Crsitina de Polvorosa, para dar el pésame después de un intento fallido. "Cuando no lo conseguimos tuvimos la duda de si era el momento de llamarles otra vez con una historia que no querían olvidar, eso es imposible, pero no sabíamos si era el momento. Ahora que ha pasado algo más de tiempo y que otra vez Sara vuelve a estar en los periódicos, por desgracia para la familia, si nos hemos planteado hacer un nuevo intento para transmitirles nuestro pesar".

Medianero conoció la iniciativa de la misma forma que nació: a través de las redes sociales. "Me llegó a través de Twitter y decidí leerla e informarme. Decidí que, de manera personal, estaba de acuerdo y me gustaría que se pudiera llevar a cabo aunque respetaremos al máximo lo que decida la familia. A partir de ahí, ha sido un maremagmun porque empezó como algo pequeño pero ha tenido bastante aocgida. Solo la idea de que se plantee que lo recojan sus familiares ya es un homenaje en sí mismo". Sin embargo, el alcalde va más allá y considera que "el mejor homenaje posible es que todos seamos prudentes en este proceso de desescalada y respetemos las normas al máximo para no volver a una situación tan dramática como la que hemos vivido. Los facultativos han estado al pie del cañón y no deberíamos poner en peligro a ningún otro profesional por no acatar como es debido las reglas en este proceso".

El alcalde de Mota de Cuervo pertenece al partido Unidas por Mota (confluencia de Unidas Podemos). Sin embargo, el fallecimiento también ha servido para dejar a un lado colores políticos con pronunciamientos como el del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea de Ciudadanos. "Todos los partidos políticos que han estado en cualquier gobierno nos hemos visto en una situacion inimaginable. No estábamos preparados para gestionar una pandemia, nadie esta preparado", apunta y pone en valor la "unión" de todos los partidos.

Por último, un deseo para el futuro. "En el análisis posterior tiene que existir esta unión, no debe haber colores políticos. Todos estamos de acuerdo que el personal sanitario ha hecho un gran esfuerzo y eso hay que reconocerlo en los contratos, cuando no haya pandemia, cuando se permite que las condiciones laborales empeoren. Si hablamos de salarios o categoría profesionales no son ni mucho menos los más altos y, al final, son los que cuidan de nuestros mayores, de nuestras personas con capacidades diferentes en viviendas tutelada y ahora merecen eso respeto", concluye.