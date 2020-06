La piña del "Travel Brand" se rompe

Según ha podido conocer la Cadena SER, la marcha de jugadores y cuerpo técnico del ‘B the travel Brand Mallorca Palma’, ahora Bahía San Agustín-Avoris, no se limita únicamente al ámbito económico. Entre los jugadores de la deshecha plantilla existe un gran malestar que ha ido creciendo desde que se empezaron a conocer las disputas entre Guillem Boscana, presidente del club, y Gabriel Subías, ex-CEO de ‘B the travel Brand’. Este malestar, sumado al bajo presupuesto del club para la confección del primer equipo, ha provocado que ningún jugador de la ya concluida campaña, tenga la intención de continuar la temporada siguiente.

Un proyecto millonario que apuntaba (y así se vendió) a ganar de manera indiscutible el ascenso por subir a ACB, acabe con un ERTE, una rebaja del 50% del sueldo de la plantilla y la consecuente desvinculación de la mayoría de integrantes, es algo que ha afectado. Los jugadores del primer equipo llegaron a este proyecto después de que el año pasado, Bilbao se quedara a 1 minuto de la gloria palmesana. Seis meses después que les digan que no van a poder disputar la fase final por ascender, en el caso de que se disputara, irritó a la plantilla al completo.

Los jugadores se mostraron muy ilusionados desde el primer momento con poder jugar la fase final, en el caso de que se hiciera (conocemos que finalmente no se materializó). Aceptaron rebajarse el 50% de su sueldo para poder ayudar económicamente a la entidad y, además, entrenaban hasta 5 días semanales durante la cuarentena, por cuenta propia, sin contar con ningún tipo de ayuda por parte del club. Todo para que, más tarde, les dijeran que el equipo no iba a participar del ascenso. Un sueldo que, de no ser por Subías, no hubieran cobrado los jugadores.

La más extendida opinión dentro de la plantilla es la siguiente: los jugadores creen que, al llegar Gabriel Subías con un importante proyecto lleno de ilusión, para ascender a ACB, era la señal que necesitaba Boscana para ceder poderes ejecutivos. No se hizo, y el final lo conocemos todos: disputas, tensiones, que acabaron con la desvinculación del principal mecenas del proyecto.

Además de todo esto, ha sorprendido entre estos jugadores que el club se esté moviendo tan rápido para cerrar la plantilla de la temporada que viene. Uno de estos sorprendidos es Carles Bivià, quien no entiende cómo se puede haber cerrado un cuerpo técnico tan sólo unas semanas después de haberse anunciado el final de la temporada, ya que les habían anunciado que el club pasaba por un mal momento económico.

Por lo tanto, todo hace indicar que ningún jugador y miembro del cuerpo técnico tenga la intención de seguir en el equipo la próxima campaña. Aunque es cierto que jugadores como Erik Quintela sí tienen el deseo de permanecer en Palma, lo cierto es que las ofertas económicas que el club ha presentado a algunos miembros del equipo son muy inferiores a lo que ya percibían.

El capitán Carles Bivià anunciaba públicamente en la tarde de ayer esa decisión de abandonar la entidad. Aunque es verdad que siente cierto malestar y sorpresa por cómo se están dando las circunstancias, el capitán tiene palabras de agradecimiento para un club que, en 4 años, le ha dado mucho, y durante los próximos días se espera que publique una carta de despedida hacia la afición.